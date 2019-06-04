据新华社北京6月3日电 （记者马卓言）针对美国防部报告称中国是“修正主义大国”，外交部发言人耿爽3日说，所谓“修正主义大国”的帽子扣不到中国头上，奉劝美方一些人士正视事实，停止对中国的无端抹黑和诋毁。
在当日例行记者会上，有记者问：据报道，6月1日，五角大楼在其官网发布首份《美国防部印太战略报告》，指称中国是“修正主义大国”，破坏国际体系。中方对此有何评论？
耿爽说，美国国防部在其发表的“印太战略”报告中对中方进行无端指责，这完全不可接受。“所谓‘修正主义大国’、破坏国际体系这些帽子通通扣不到中国头上。”耿爽说，中国始终是国际秩序的维护者。中国是第一个在《联合国宪章》上签字的国家，迄今参加了100多个政府间国际组织，签署了超过500个多边条约，是联合国安理会五个常任理事国中派出维和部队最多的国家。中国将继续维护以《联合国宪章》宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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