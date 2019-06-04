去年来华留学生超49万

据新华社北京6月3日电 （记者史竞男、胡浩）记者3日从教育部获悉，中国成为亚洲最大留学目的国，来华留学生规模趋于稳定，层次显著提升，学科分布趋于合理。2018年，共有来自196个国家和地区的49.22万名留学生来华留学，其中，“一带一路”沿线64国来华留学生人数共计26.06万人，占总人数的52.95%。

据介绍，近年来，越来越多的留学生来华攻读学历课程，学历生和研究生占比实现双增长。2018年，来华留学的学历生总数25.81万人，占来华留学生总数的52.44％，同比增长6.86%；研究生人数达8.5万人，比2017年增长12.28%。同时，留学生的专业结构不断优化，学习工科、管理、理科、艺术、农学的学生数量增长明显，同比增幅超过20%，显示出我国自然学科专业教育越来越具有吸引力。

中国政府奖学金杠杆作用持续显现。2018年，共有来自182个国家的6.3万名中国政府奖学金生在华学习。中国政府奖学金对高层次人才的吸引力不断提升，引领来华留学向高层次、高质量发展。

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