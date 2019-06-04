去年来华留学生超49万

据新华社北京6月3日电 （记者史竞男、胡浩）记者3日从教育部获悉，中国成为亚洲最大留学目的国，来华留学生规模趋于稳定，层次显著提升，学科分布趋于合理。2018年，共有来自196个国家和地区的49.22万名留学生来华留学，其中，“一带一路”沿线64国来华留学生人数共计26.06万人，占总人数的52.95%。
据介绍，近年来，越来越多的留学生来华攻读学历课程，学历生和研究生占比实现双增长。2018年，来华留学的学历生总数25.81万人，占来华留学生总数的52.44％，同比增长6.86%；研究生人数达8.5万人，比2017年增长12.28%。同时，留学生的专业结构不断优化，学习工科、管理、理科、艺术、农学的学生数量增长明显，同比增幅超过20%，显示出我国自然学科专业教育越来越具有吸引力。
中国政府奖学金杠杆作用持续显现。2018年，共有来自182个国家的6.3万名中国政府奖学金生在华学习。中国政府奖学金对高层次人才的吸引力不断提升，引领来华留学向高层次、高质量发展。
美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！ 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】