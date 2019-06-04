科学不是自私自利的享乐

中国教育部6月3日发布的2019年第1号留学预警颇不寻常，折射了当前中美贸易摩擦背景下，两国教育交流合作日趋复杂的形势。

“一段时间以来，中方部分赴美留学人员的签证受到限制，出现签证审查周期延长、有效期缩短以及拒签率上升的情况，对中方留学人员正常赴美学习或在美顺利完成学业造成影响。”这段文字讲述的情况，是很多亲历者的人生挫折，甚至是一些学子难以言表的痛楚。正因为如此，中国教育部提醒广大学生学者出国留学前加强风险评估，增强防范意识，做好相应准备。

美国一些政客在贸易逆差问题上振振有词早就不是什么新鲜事，但为何会把火烧到中国学生学者身上？看看美方的借口，着实令人不齿。美国国会和联邦政府部门将部分正常中美教育交流合作活动政治化，冠以“中国威胁”“中国渗透”之名进行打压，污蔑孔子学院为中国在美国扩张政治影响、进行价值传播的工具，诬陷中国学生学者在美国开展“非传统间谍”活动并对他们进行无端滋扰。

何谓“非传统间谍”？美国联邦调查局负责人曾荒谬地公开声称中方“对美国倾举国之力，不仅派出传统间谍，还派出商业间谍，通过人力和网络等方式，收集各种传统和非传统情报”，甚至把中国定义为美国面临的“最广泛、最具挑战性、最严重的威胁”。美方给自己设置了一项“非常艰巨的任务”：防止中国“从农业到高技术，从研发部门到学术界”对美国构成的“长期威胁”。或许好莱坞谍战电影是其最爱，以至于他们在现实中凭空编撰离奇情节，见谁都可疑，甚至用“有罪推定”思维看待中国学生学者。问题是，公平何在？！

世上本无事，庸人自扰之。美国一些政客仿佛已下定决心要把自己变成搅扰世界的机器。数据显示，2018年中国公派赴美留学10313人，其中因签证问题无法按原计划赴美331人，占计划派出人数的3.2%；2019年1月至3月，中国计划公派赴美留学1353人，182人因签证问题未能成行，占计划派出人数的13.5%。2018年以来，美方以反间谍为由吊销或重新审查中国赴美人员签证，从自然科学领域向社会科学领域扩散，近期美方取消了一批中国从事中美关系研究学者赴美十年签证。

中国学生学者对美国真的构成安全威胁吗？答案当然是否定的，美国人民最清楚。有目共睹，中国重视扩大教育开放，基于同合作方的共同意愿和相互尊重，同包括美国在内的各国加强教育交流。自信开放的中国学生同所有友好国家的青年一起交流、学习、创造，为推动人类的文明和科技发展共同作出贡献。

事实上，阻拦中国学生学者的美国那些人心里揣着另一本账，就是怕中国人掌握先进技术，怕中国走到前面去。但不得不说，他们的视野太过狭窄。世界如此之大，新技术浪潮奔涌不息，且到处都有新技术交流和学习，互通有无，彼此启发，共同进步。美国一些人的心虚之举是徒劳的，他们拼命想遏制中国5G技术发展，殊不知中国5G已经走到前面，他们现在还追不上！

中方发出留学预警，实属不得不采取的行动。美方种种“设卡”行动，对在美中国留学生的尊严造成伤害，也严重伤害了中国人民的感情。教育交流合作是中美关系的重要组成部分，中国是美国最大的国际学生生源国。仅2017学年，中国留学生就为美国带去近139亿美元的经济收入。如果中国赴美留学生人数出现断崖式下降，对美国教育产业肯定会形成冲击波。美国教育学术界对此深感不安，哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、莱斯大学等在内的多所美国著名高校校长近来纷纷发声，表达对包括中国学生在内的国际学生和学者的欢迎和支持。

“科学绝不是一种自私自利的享乐，有幸能够致力于科学研究的人，首先应该拿自己的学识为人类服务。”这是为教者、求学者理当共同遵循的理念。经济全球化时代，知识和技术的全球流动是大势所趋，懂得交流互鉴，才有进步空间。美国那些政客的小动作违背民意，只会受到唾弃。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 02 版）

(责编：田婉晴(实习生)、杨牧)