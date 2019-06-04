中国道路不可阻挡（望海楼）

6月2日，中国政府发表《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书。白皮书指出，对于贸易战，中国不愿打，不怕打，必要时不得不打，这个态度一直没变。当前，国际形势发生很大变化，世界处于百年未有之大变局。美国政府单方面发起的中美经贸摩擦硝烟未散。这是改革开放40多年来中国面临的大变局之一，是当前横亘在民族复兴道路上的一个挑战，也是我们在新长征路上必须跨越的一个重要关口。

贸易战纯属逆潮流而动、悖道义而行，并没有给美国带来所谓的“再次伟大”。美国政府单方面发起中美经贸摩擦，就是想通过关税、技术封锁等手段重创中国经济，阻止中国技术创新和产业升级，遏制中国崛起。近年，美国部分政客对中国作出诸多不客观的负面评价，四处散布中国是在搞“国家资本主义”“债权帝国主义”，鼓吹“中国模式”威胁论、“不同文明和意识形态斗争论”，炮制中国“盗窃知识产权”“强行技术转让”和“中方出尔反尔”等罪名。企图通过贸易战、技术封锁和舆论攻势改变中国道路，阻挡中国人民对美好生活的向往，进而阻断中国前进的道路，这是中国人民绝不能答应的。

道路决定命运。没有人比中国人更懂得找到一条正确道路的重要性。改革开放以来，中国人在遵守现有国际规则之下，通过自己勤劳的双手创造出举世瞩目的发展成就。实践证明，“只有这条道路而没有别的道路，能够引领中国进步、实现人民福祉”。正如白皮书所说，对于两国经贸分歧和摩擦，中国愿意采取合作的方式加以解决，推动达成互利双赢的协议。但合作是有原则的，磋商是有底线的，在重大原则问题上中国决不让步。美国部分政客想通过极限施压的方式促使中国放弃自身发展原则和道路，只能说他们低估了中国人民捍卫自身合法权益的决心和意志。

坚定不移地走好中国道路。经过数十年的磨练，中国道路具备了真金不怕火炼的品格和不断完善发展的内生动力。贸易战不过是我们前进道路上遇到的无数挑战中的一个。我们完全有条件走好自己的路。我们具有中国共产党领导的政治优势、集中力量办大事的制度优势、经济体量和市场活力优势、完整的工业化体系优势、推动新一轮改革开放的政策优势以及中国在国际社会占据的道义优势。不管美方打什么牌、出什么招，我们都做好了全面应对的各种准备，会努力将贸易战对我国社会经济发展的影响降到最低程度，确保我们能够沿着自己的路顺利爬坡过坎，再创辉煌。

不妨当作进一步拓展中国道路的契机。从历史经验看，我们的道路从来就不是一帆风顺的，从来就不缺外部挑战。正是在迎接这些挑战中，我们不断成长成熟、发展壮大，并催生出新的发展机遇、激发出新的前进动能。正如唐代柳宗元在《敌戒》中所说：“敌存灭祸，敌去召过。”某种意义上讲，我们应该感谢挑战的存在。我们无惧挑战，我们的道路就是在战胜各种挑战和危机中走出来的。贸易战也不例外，它能够帮助我们认识发展环境的险恶，认清自身的不足，凝聚全体人民的意志，吸取宝贵的斗争和发展经验，并不断转化为我们新长征路上的新动力。在这个意义上，贸易战也许正好可以成为我们前进道路上的铺路石。

（作者为北京联合大学海外中国学研究中心教授）

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