“共建一带一路带来新商机”

总部设于德国慕尼黑的伊弗经济研究所日前发布《世界贸易大趋势：“一带一路”——连接欧亚经济增长区域》报告。该报告对“一带一路”倡议进行详尽分析，指出“一带一路”有利于德国南部经济大州——巴伐利亚州开拓新的国际市场、更便捷地获取原材料，给巴伐利亚州对华贸易带来至少8%的增幅，该州对华出口预计可增长22亿欧元。

报告聚焦巴伐利亚州与“一带一路”倡议的内在联系。伊弗经济研究所预测，除了直接拉动该州对华贸易增长，“一带一路”还能够促进该州与中亚国家的贸易增长，有望带来3%的出口增幅，约5300万欧元。

“更好的基础设施有助于降低运输成本。”伊弗经济研究所指出，未来，通过提升交通基础设施建设，公路和铁路运输将发挥更大作用，共建“一带一路”带来新商机。

报告呼吁，德国联邦政府、德国各州政府，乃至整个欧洲都主动创造必要的条件，积极对接“一带一路”倡议，加大在欧亚地区的基础设施投资力度，促进经济发展。报告认为，通过这种方式，欧洲公司可以加强与沿线国家的商贸往来，从“一带一路”中受益，并保持自身竞争力。

长期关注德国政策制定与经济发展的德国“一带一路”倡议协会主席冯·赫尔多夫认为，自“一带一路”倡议提出以来，德国大量中小企业都在思考如何参与其中，建立可持续的发展机制和长期合作关系。

冯·赫尔多夫指出，在“一带一路”倡议面前，德国经济界反应迅速且积极。“不久前，德国和欧盟领导人表示愿继续推动欧盟欧亚互联互通战略与‘一带一路’对接，开展创新合作。这是我们未来继续努力的方向——让德国政府层面了解经济界对参与‘一带一路’建设的急切需求，制定积极的政策。”

“贸易不是单行道，而是一座双向之桥。中国希望通过共建‘一带一路’实现共同发展的目标，这为欧洲国家企业在中国市场站稳脚跟、开拓业务提供了新的机遇。”杜伊斯堡港集团总裁斯塔克说道。

（本报柏林6月3日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 03 版）

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