王毅同法国总统外事顾问博纳通电话

据新华社北京6月3日电 国务委员兼外长王毅3日应约同法国总统外事顾问博纳通电话。

王毅指出，今年3月，习近平主席成功对法国进行国事访问，同马克龙总统进行了深入战略沟通。双方要落实好两国元首达成的重要共识，相互尊重和照顾彼此的核心和正当关切，引领两国各领域务实合作迈上新台阶，推动中法全面战略伙伴关系在新形势下实现更大发展。

王毅强调，中法作为崇尚独立自主和具有全球影响的大国，应加强战略协调，携手为维护世界和平、维护国际秩序发挥应有作用。双方应推动二十国集团大阪峰会发出一致和积极声音。中方愿同法方继续推动《巴黎协定》的落实，促进全球绿色、低碳、可持续发展。

博纳表示，习近平主席今年3月对法国的访问非常成功。法方愿同中方密切高层交往，充分尊重彼此利益关切，继续增进相互信任，深化务实合作。法国同中国同为联合国安理会常任理事国，都高度重视并始终坚持多边主义和国际合作，双方要在二十国集团事务、气候变化、伊朗核问题等重大全球和地区问题上加强协调合作。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 03 版）

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