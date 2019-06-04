在哈弗工厂车间，当地工人正在调试机器人运行轨迹。

本报记者 白 阳摄

工人正在检测试运行生产的哈弗牌汽车。

本报记者 殷新宇摄

紧邻俄罗斯首都莫斯科的图拉州，不仅是文豪托尔斯泰的故乡，还以结实耐用的军工产品和香甜美味的馅饼闻名于世。如今，图拉州又建成了中国在俄制造业领域投资最大的合作项目——俄罗斯哈弗汽车制造有限责任公司（下称“哈弗工厂”）。目前项目一期已经建成并即将正式投产，预计年产汽车8万辆，创造上千个工作岗位。当地员工说，“我们将拥有一张新的城市‘名片’——哈弗牌越野车”。

在工厂正式投产前夕，记者走访现场并与中俄企业政府代表座谈，深入感受工厂给当地带来的变迁。

“等到汽车正式进入市场，我要买第一辆！”

进入距图拉州首府30多公里的乌兹洛瓦亚工业园，首先映入记者眼帘的是迎风招展的中俄两国国旗、醒目的“哈弗”标志和占地面积巨大的厂房。哈弗工厂制造部长董永学自豪地告诉记者：“工厂占地面积200多公顷，是中俄两国在制造业领域投资额最大的合作项目。”

由于图拉州地理位置优越，长城公司在国际化进程中与图拉州政府确定了合作意向。2014年5月，在中俄两国元首的见证下，双方签署了投资协议，随后项目快速推进。根据协议，哈弗工厂由中国长城汽车股份有限公司投资建设，主要生产哈弗牌越野车，项目一期投资额达5亿美元。

走过一个个车间，看着一道道工序，一排排整车就像士兵列队等待检阅。长城汽车股份有限公司副总裁、哈弗工厂总经理张军学表示，哈弗工厂是中国汽车企业在海外第一家全工艺整车制造厂：“我们的冲压、焊接、涂装、总装等工艺全部在这里完成，这代表着我们扎根当地的决心。”

图拉州发展公司投资部负责人谢尔盖·阿尔乔姆耶夫表示：“这是图拉州迄今为止最大的外资项目，将带来上千个工作岗位并有效增加税收，因此我们对于工厂的支持也不遗余力。”图拉州本地媒体则兴奋地报道称，未来俄民众将有机会买到更高性价比的汽车。

当地政府为工厂制定了完善的税费减免等优惠政策并提供海关一站式服务，图拉州州长阿列克谢·久明亲自监督项目进度。工厂建设高峰时，全州300多辆工程机械全部在项目现场施工，一系列基础设施建设进展顺利，许多已经完工。在前不久工厂举行的技术下线仪式上，久明在现场试驾了工厂试运行生产的汽车。他对汽车性能赞不绝口，并表示：“等到汽车正式进入市场，我要买第一辆！”

“汽车产业将成为图拉州财政新的增长点”

在项目推进的五年中，中俄工作人员结下了深厚友谊。张军学告诉记者，阿尔乔姆耶夫专门在手机上安装了微信，“以便和我们24小时保持沟通”。最近，工厂临近投产，双方经常为一些急事开会到深夜，即使如此阿尔乔姆耶夫也毫无怨言，“我对他的最深印象就是敬业”。

目前工厂有俄方员工800多人，九成来自图拉本地。董永学表示，由于此前图拉没有汽车产业，工厂将车间组长等关键岗位的员工选派至中国培训，他们返回工厂后再教授其他工人操作机械，起到了良好的效果：“工人们学习特别认真，干劲也很足，工厂的运转一直十分顺利。”

工程师伊万·萨莫伊连科作为技术骨干曾被派到公司总部学习了两个月。他告诉记者，与中国技术人员在一起那段时间，学到了很多实用的知识和技能，至今难忘。

今年37岁的安德烈·奥拉金是最早进厂的工作人员。“4年前，这里是一望无际的荒草，我们完全是从零开始的。”安德烈告诉记者，他们全家已经从繁华的圣彼得堡搬到了图拉。“尽管离开了大城市，但是我们一家人都为我的选择感到高兴。”

哈弗工厂所在的乌兹洛瓦亚市副市长奥尔佳·别列夫采娃告诉记者，哈弗不仅招募了大量当地产业工人，还为当地修复校舍，做了不少体现社会责任和公益的事。“看着工厂一天天建设，我们所有市民的内心同样欢欣鼓舞。它将为我们的生活带来可喜变化，也是城市繁荣发展的保证。”

图拉州工业实力雄厚，但还是以化肥、化工、传统手工业等为主，亟待产业升级。图拉州政府希望借此次哈弗工厂的建设，带动汽车产业在地方的发展。目前州政府正在积极参加各类汽车展会并与多家汽车企业商讨合作事宜。“汽车产业将成为图拉州财政新的增长点。”阿尔乔姆耶夫表示。

更为可喜的是，图拉州与中国的联系已经广泛扩展。图拉州旅游发展委员会主席索罗玛基娜告诉记者，2018年来图拉州旅游的中国游客数量比前一年翻了一番。图拉州第一副州长费多利舍夫则表示，俄中在农业、化工等领域也有不少项目正在推进中。在地方合作方面，图拉州已经与宁夏回族自治区签署了合作协议，今年还将与长城公司所在的河北省签署合作协议……

（本报莫斯科6月3日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 03 版）

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