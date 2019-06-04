“中国旅游文化周”在缅甸开幕

新华社仰光6月3日电 （记者庄北宁）2019年“中国旅游文化周”3日在缅甸仰光中国文化中心开幕。旅游文化周将通过图片展、文艺演出等系列活动，促进中缅两国文化旅游交流与合作。

中国驻缅甸大使馆临时代办李小艳在开幕式致辞中说，6月8日是中缅两国建交日，在此之际，中缅共同举办旅游图片展、旅游宣传片展映、旅游推介会、文艺演出和文化展示等系列活动，展示中缅旅游和文化产品，分享高品质旅游文化资源，对促进中缅文化旅游交流与合作意义重大。

缅甸宗教事务与文化部部长代表、仰光国立文化艺术大学校长昂乃敏说，这些活动既能增进和巩固缅中两国的友好情谊，又能推动两国文化和旅游发展。

据悉，“中国旅游文化周”将开展多场人文交流活动，包括云南省歌舞表演、茶艺培训和表演以及论坛等，形式多样，异彩纷呈。

2019年“中国旅游文化周”是由中国文化和旅游部统一部署的全球联动主题活动。全球34家海外中国文化中心和19家驻外旅游办事处将陆续举办各类文化和旅游交流活动。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 17 版）

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