美对墨西哥加征关税带来新风险

新华社华盛顿6月2日电 （记者高攀、熊茂伶）美国智库彼得森国际经济研究所所长亚当·波森日前撰文指出，美国政府近日宣布对墨西哥输美商品加征关税，将给美国和全球经济带来新风险，也给金融市场敲响警钟。

根据白宫5月30日发表的一份声明，美国将于6月10日起对所有墨西哥输美商品加征5%关税，以迫使墨西哥应对经美墨边境入境美国的非法移民问题。

波森在文章中说，在美国与墨西哥、加拿大谈判达成替代北美自由贸易协定的“美国—墨西哥—加拿大协定”后，美国政府又将关税与边境政策而非经贸关系挂钩，以此施压墨西哥解决移民问题，这标志着一个重要转折点——关税不仅是提高谈判筹码的策略，而是由特朗普意识形态和政治议程驱动的“武器”。

波森表示，此前许多专家已对美国政府的贸易政策发出警告，但金融市场以为这种贸易保护主义只是针对个别国家或者只是控制良好的谈判策略，一直未引起足够重视。

波森指出，在美国宣布将对墨西哥商品加征关税后，全球金融市场出现广泛抛售。但与以往不同的是，全球避险资金流入德国国债和欧元，而非美国国债和美元，这强烈表明投资者对美国经济的担忧正在上升。

波森认为，美国新关税举动带来的宏观经济影响可能会比关税本身的直接影响大得多。首先，股市可能持续大幅下跌，这会削弱股市的财富效应，进而影响消费和投资；其次，全球跨境投资推迟和缩减情况会更严重，包括流入美国的跨境投资将减少；再次，如果美国落实对墨西哥商品加征关税，将通过供应链对北美地区汽车生产造成影响，汽车业将遭受快速急剧的直接冲击。

波森表示，特朗普因为长期移民问题援引《美国国际应急经济权力法》对墨西哥商品加征关税，这违背了该法律的精神实质。如果占美国国会参议院多数席位的共和党不拿出勇气抵制特朗普滥用法律授权，市场对于全球投资面临很大不确定性的看法会强化。

波森认为，市场正清醒认识到全球系统性风险被低估了，就像1998年亚洲金融危机和2008年国际金融危机刚爆发时一样。他表示，如果其他经济体也效仿美国政府以国家安全为借口实施贸易保护主义政策，贸易报复和保护主义将在全球泛滥，市场焦虑将进一步加深和扩散。

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 17 版）

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