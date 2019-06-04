6月3日，为期两天的“联合国教科文组织—中国—非洲世界遗产能力建设与合作论坛”在巴黎联合国教科文组织总部开幕。本次论坛的主题为“世界遗产与可持续发展与中非经验共享”，来自联合国教科文组织秘书处、世界遗产专业咨询机构、中国和非洲国家政府的官员、专家学者等200余名代表参加了论坛，围绕世界遗产与保护、立法、中非经验交流等议题展开讨论，共同探索世界遗产保护和发展的新模式。与会代表高度称赞中国在世界遗产保护和发展过程中所作的积极贡献，呼吁更多国家参与进来，通过具体有效的行动让世界遗产重新焕发生机。

联合国教科文组织文化助理总干事奥托内在致辞中对中国为此次合作论坛成功召开作出的努力表示感谢，希望通过该论坛进一步加强国际合作，改善非洲世界遗产保护现状。“世界遗产是人类共同的财富，但地区冲突、气候变化、粮食安全等对中非双方世界遗产的管理保护构成了挑战。我们看到，中国除提供经济援助外，更多的是共享知识技能、经验来共同应对世界遗产保护所面临的挑战，为释放世界遗产的潜力、实现文明传承作出了贡献。”

联合国教科文组织世界遗产中心数据显示，撒哈拉以南非洲国家遗产仅占全球世界遗产总数的9%，但《濒危世界遗产名录》上近1/3的项目却位于该地区。“我们需要从政府、地方各方面采取紧急恰当的行动，”非洲国家常驻联合国教科文组织使团主席阿奇科表示，“中国是非洲世界遗产保护的可靠伙伴，长期以来为非洲教育、科技和文化事业提供了多形式、多维度的支持和帮助，非中双方所作的共同努力为世界遗产的保护和可持续发展注入了更多活力。”

自1985年加入《保护世界文化和自然遗产公约》以来，中国已成为全球世界遗产数量增长最快的国家之一，拥有世界遗产53项，位居世界第二。同时，中国积极开展国际合作，提升自身和其他国家世界遗产保护和管理水平。与联合国教科文组织合作设立亚太地区世界遗产培训和研究中心、国际自然与文化遗产空间技术中心等机构，加强与国际古迹遗址理事会等国际机构合作，中国的积极作为赢得国际社会的广泛赞誉。

“世界遗产‘在人之思想中筑起保卫和平之屏障’的重要性比以往任何时候更加突出。”中国常驻联合国教科文组织代表团代表沈阳说，中方愿同教科文组织和非洲国家加强合作，促进中国和非洲世界遗产领域交流互鉴，推动共建“一带一路”同落实非洲联盟《2063年议程》深入对接，助力实现联合国2030年可持续发展目标。

在本次论坛上，来自中国和非洲国家的政府官员和专家学者还就如何提升中非世界遗产领域能力建设展开深入交流，提出了关于世界遗产保护工具和机制、就业、青年赋权等的具体建议和行动计划。联合国教科文组织大会主席阿拉维表示，“世界遗产是人类文明的见证，我们需要携手加强合作，共同推进世界遗产的保护和传承，让中国和非洲广阔大地上的遗产焕发生机。”

（本报巴黎6月3日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 17 版）

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