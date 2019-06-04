推进务实合作 实现互利共赢（风从东方来——国际人士谈一带一路合作）

由哈尔滨电气集团承建的哈斯彦清洁燃煤电站。该电站是阿联酋迪拜首个清洁燃煤电站项目。

本报记者 周 輖摄

中国中铁二局为埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴修建的城市轻轨。施耐德电气集团与中国国家电网集团合作，为该项目供电提供支持。

本报记者 李志伟摄

共建一带一路将开辟全球经济增长新空间

（美国）柯睿杰

中国正在成为全球最具创新活力的市场。经济全球化能够给各国企业带来更广阔的市场机会、更广泛的智慧交流与技术合作，并为科学技术的创新发展提供强劲动力。共建“一带一路”蕴含着巨大的数字化转型机遇，将开辟全球经济增长新空间。

世界经济正处于寻找新的增长点、开启新增长周期的关键时刻。以云计算、物联网、大数据、人工智能等为代表的互联网技术正以前所未有的速度和规模发展，推动各行各业的数字化转型，为全球经济增长注入新动力。

中国正在成为全球最具创新活力的市场。越来越多的中国企业通过技术创新和商业模式创新， 参与打造数字丝绸之路，推动全球数字经济的深度融合，推动共建“一带一路”向更大规模、更高质量发展。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国国家主席习近平强调，要顺应第四次工业革命发展趋势，共同把握数字化、网络化、智能化发展机遇，共同探索新技术、新业态、新模式，探寻新的增长动能和发展路径，建设数字丝绸之路、创新丝绸之路。

中国已与共建“一带一路”沿线10多个国家签署了“数字丝绸之路”建设的合作谅解备忘录，联合多个国家共同发起了“一带一路”数字经济合作倡议。这些成果将进一步推进数字丝绸之路建设，让更多国家分享数字化转型的红利，为古老的丝绸之路注入新元素。

微软拥有超过1.7万家合作伙伴和40多万名开发者，具备深厚的技术优势和全球平台。通过参与共建“一带一路”，微软进一步实现了科技资源的融通共享和智能化生产要素在全球范围的进一步流动。目前，微软已经与许多中国企业开展合作，借助统一的技术平台为“一带一路”沿线国家提供智能化资源。例如，微软为小米公司提供了云计算、人工智能等领域的技术和生态资源，共同为共建“一带一路”沿线国家带来高质量的物联网及智能硬件设备。

我们发现，中国许多参与共建“一带一路”的地方省份具备巨大的科技创新潜力，拥有数量庞大的科技初创企业。陕西省和广东省是古丝绸之路和海上丝绸之路的重要枢纽，微软在两地分别设立了人工智能暨硬科技加速基地和移动应用孵化平台，推动共建“一带一路”沿线国家共同建设人工智能生态圈。

经济全球化能够给各国企业带来更广阔的市场机会、更广泛的智慧交流与技术合作，并为科学技术的创新发展提供强劲动力。共建“一带一路”蕴含着巨大的数字化转型机遇，将开辟全球经济增长新空间。微软将积极参与共建“一带一路”科技创新行动计划，推动科技资源的融通共享和沿线国家经济的高质量发展。

（作者为微软公司全球副总裁、大中华区董事长兼首席执行官，本报记者黄发红采访整理）

共建一带一路为绿色可持续发展注入新动力

（法国）让—帕斯卡尔·特里夸尔

2013年，中国提出共建“一带一路”倡议，为参与国家打造了开放的贸易和投资平台。这既是中国对世界的贡献，也是让经济全球化惠及更多人的实践，沿线国家和相关的贸易合作伙伴从中广泛受益。

自1987年在天津成立第一家合资工厂以来，施耐德电气集团在中国已经走过32年历程。得益于中国的改革开放，施耐德电气在中国实现了跨越式发展。

2013年，中国提出共建“一带一路”倡议，为参与国家打造了开放的贸易和投资平台。近六年来，“一带一路”倡议逐步转化为实实在在的成果，包括铁路、港口、电站在内的一大批重大基础设施项目落地。这既是中国对世界的贡献，也是让经济全球化惠及更多人的实践，沿线国家和相关的贸易合作伙伴从中广泛受益。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛近日成功举行。中国国家主席习近平的主旨演讲让我深切感受到了中国进一步扩大对外开放的坚定决心和美好前景。习近平主席指出，建设高质量、可持续、抗风险、价格合理、包容可及的基础设施，有利于各国充分发挥资源禀赋，更好融入全球供应链、产业链、价值链，实现联动发展。共建“一带一路”向高质量发展，为施耐德电气等外国企业同中国在基础设施建设和绿色可持续发展等领域的合作带来了新的机遇。

中国企业在工程、采购和建设领域处于世界领先地位，施耐德电气拥有能效管理和自动化领域的数字化技术、产品和解决方案。共建“一带一路”鼓励各方通过双边合作、三方合作、多边合作等各种形式，把各自的优势和潜能充分发挥出来。近六年来，施耐德电气积极携手中国企业在第三方市场开展合作，利用各自的优势和资源，创造出最佳协同效应，为一系列海外项目提供了智能解决方案，促进绿色发展。

例如，施耐德电气与中国机械工业集团有限公司合作，为乌兹别克斯坦PVC生产综合体建设项目提供了节约型能源管理和自动化绿色高效解决方案；与中国国家电网集团合作，为中国企业承建的东非第一条城市轻轨供电保驾护航；与中信建设合作，在安哥拉共同开展职业教育等。

不久前，习近平主席对法国成功进行国事访问。在两国领导人的共同见证下，施耐德电气与中国银行、中国电建分别签署战略合作协议，以期在拓展第三方市场合作、发展低碳绿色经济等领域展开深度合作，为共建“一带一路”开启更大空间。

未来，施耐德电气将在能源、水资源与环境基础设施等领域继续同中国企业深化合作，以创新技术和绿色发展共建“一带一路”。相信共建“一带一路”将为沿线国家的绿色可持续发展注入新动力。

（作者为施耐德电气集团主席兼首席执行官，本报记者牛瑞飞采访整理）

共建一带一路持续推动沿线国家互联互通

（德国）鲁茨·弗兰克霍尔茨

如今，面对贸易保护主义、单边主义等带来的全球经济治理挑战，共建“一带一路”为国际贸易和投资搭建了新平台，为世界经济增长开辟了新空间。古丝绸之路焕发出蓬勃生机，彰显中国担当和世界情怀。

近六年来，中国同沿线国家共建“一带一路”取得了亮丽成绩。投资合作持续深化，经贸合作区建设稳步推进，重大项目落地生根，自贸网络建设不断扩大。世界银行4月份发布的一项研究表明，共建“一带一路”合作可推动2019年全球经济增速提高至少0.1个百分点，成为拉动全球经济增长的新动力。

共建“一带一路”得到了沿线各国的积极响应和参与，中国与沿线国家的贸易往来不断扩大。根据中国海关总署的统计数据，今年一季度，中国与“一带一路”沿线国家的贸易进出口额达到两万亿元，同比增长7.8%，高出外贸整体增速4.1个百分点。中国与沿线国家的合作潜力持续释放。共建“一带一路”不仅推动中国贸易投资自由化、便利化水平进一步提升，也为改善全球经济治理体系，促进共同发展繁荣作出贡献。

正如中国国家主席习近平在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上发表的主旨演讲所言，共建“一带一路”倡议，目的是聚焦互联互通，深化务实合作，携手应对人类面临的各种风险挑战，实现互利共赢、共同发展。如今，面对贸易保护主义、单边主义等带来的全球经济治理挑战，共建“一带一路”为国际贸易和投资搭建了新平台，为世界经济增长开辟了新空间。从理念转化为行动，从愿景转化为现实。共建“一带一路”持续推动沿线国家互联互通和经贸合作。古丝绸之路焕发出蓬勃生机，彰显中国担当和世界情怀。

莱茵技术有限公司是世界知名的第三方检测、检验和认证机构，拥有超过145年的历史。在为中国制造商搭建产品测试认证平台的过程中，我们见证了越来越多的中国企业为共建“一带一路”沿线国家提供领先世界标准的高质量产品和服务。我们特别制作了一张地图，记录中国与共建“一带一路”沿线国家的贸易法规动态。我们发现，近6年来，中国的贸易法规日趋完善，与沿线国家贸易政策对接更加顺畅。

随着共建“一带一路”合作不断深化，全球能源互联网建设也不断推进。中国海外电力工程承包不断增长，高端设备出口不断增加。去年首届中国国际进口博览会期间，莱茵技术有限公司与中国西电集团达成战略合作，共同推进电力设备和总承包工程的国际化。在与中国企业的合作中，我深刻体会到共建“一带一路”真正实现了互利共赢，不仅助力参与企业共享经济全球化机遇，也推动沿线国家经济向更高层次发展。

我相信，随着共建“一带一路”沿线国家市场和机构的互联互通伙伴关系不断深化，中国企业将更好地融入全球供应链、产业链、价值链，推动贸易畅通进一步发展。

（作者为莱茵技术（上海）有限公司首席运营官，本报记者黄发红采访整理）

共建一带一路为开展第三方市场合作提供更多契机

（日本）小久保宪一

共建“一带一路”为开展第三方市场合作提供了更多契机。中国经济增长潜力巨大，发展前景令人鼓舞。相信日中企业间的第三方市场合作将百尺竿头、更进一步。

1979年，我大学毕业进入日立集团。那一年，日立在北京设立了事务所。在过去40年间，日立一直非常重视中国业务，与中国改革开放同行。随着中国经济迅速发展，日立在中国的业务也不断壮大。截至目前，日立在中国拥有140家企业和4.5万名员工，年销售额600亿元人民币，占日立销售总额的10%以上。

日立十分重视与中国企业开展合作，彼此建立了良好的合作伙伴关系，为第三方市场合作打下坚实的基础。我们曾与中国东方电气集团在利比亚首都的黎波里进行合作，取得了良好效果。此后，日立又在英国伦敦地铁项目和澳大利亚悉尼地铁项目中与中国中车集团开展合作，实现了三方共赢。

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成功召开，一些国家同中方签署了开展第三方市场合作文件。在成果清单中，中国欢迎各国企业和有关国际组织在符合各国法律法规的前提下就开展第三方市场合作作出更多努力。

共建“一带一路”为开展第三方市场合作提供了更多契机。日中双方在第三方市场合作潜力巨大。非洲、东南亚等地区的广大发展中国家在基础设施建设方面有着巨大需求。日本和中国的企业各有优势、形成互补。随着共建“一带一路”合作不断推进，中国企业不断在东南亚、非洲等开展水利、铁路、公路等基础设施建设。在此过程中，日立的相关产品也在相关工程中被采用。2017年，中国企业在缅甸、马来西亚、柬埔寨等国中标的相关工程项目中，采用了日立生产的电梯。日中企业间的第三方市场合作为当地完善基础设施、促进经济发展、改善民生提供了有利条件。

第三方市场的合作模式可以是多种多样的。无论合作形式如何，双方都充分发挥各自的优势，实现共赢。相信未来包括日立在内的日本企业与中国企业之间的相互理解将更加深入，在第三方市场的合作将更加广泛。

去年10月，在北京举行的首届中日第三方市场合作论坛中，日立与两家中国企业签署了合作项目。目前我们正分别与这两家企业积极对接，项目进展顺利，相信将在不久的将来结出硕果。

中国经济增长潜力巨大，发展前景令人鼓舞。今后，日立将继续重视和拓展中国业务。除了基础设施建设，我们也十分看重互联网领域的合作。日立已经与腾讯等中国互联网企业签署合作协议，将在智能大楼、健康养老等领域与更多中国企业进一步深化第三方市场合作。相信日中企业间的第三方市场合作将百尺竿头、更进一步。

（作者为日立集团中国总代表，本报驻日本记者刘军国采访整理）

共建一带一路展现贸易畅通的生机与活力

（马来西亚）赖伟权

共建“一带一路”是一项伟大的实践，拥有广泛的辐射区域，促进不同国家和地区形成了紧密的、多领域的合作关系。共建“一带一路”为马来西亚的经济发展带来了新气象，将两国人民的关系拉得更近了。

我从1990年开始种植榴莲，至今已有30年了。我的公司和加工厂都设在彭亨州，这里是马来西亚猫山王榴莲产量最多、质量最好的地方。现在，马来西亚榴莲在中国广受欢迎。据马方统计，2018年前8个月，马来西亚出口到中国的榴莲销售额达到1200万元人民币，同比增加了一倍。搭上共建“一带一路”快车、开拓中国市场，已成为马来西亚榴莲经济新的增长点。

我们从2014年开始向中国出口冷冻榴莲果肉和果泥。近年来，随着共建“一带一路”合作不断推进，马中两国在出口商品的种类和标准上达成了更多共识，公司越来越多的产品销往中国。得益于中国愈加开放的市场，彭亨州农民种植的榴莲可以卖到更好的价格，生活水平也显著提高了。看到共建“一带一路”合作为农户带来了实实在在的好处，越来越多民众加入到榴莲种植和加工中来。

榴莲经济是马中共建“一带一路”合作下实现互利共赢、合作不断深化的缩影。共建“一带一路”为马来西亚商品和贸易的发展带来了全新机遇。马中两国在基础设施、国际贸易、科技创新等众多领域达成合作，促进了马来西亚同其他国家的经贸合作关系。

共建“一带一路”使马中两国的贸易变得更加畅通。马来西亚是连接东盟和亚洲其他地区的桥梁，也是中国在东盟国家中最大的贸易伙伴；中国则连续10年成为马来西亚最大贸易伙伴。近年来，两国在经贸、文化、人员交流等领域均有密切合作。共建“一带一路”为马来西亚的经济发展带来了新气象，将两国人民的关系拉得更近了。

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，中国国家主席习近平发表主旨演讲时指出，中国将“更大规模增加商品和服务进口”。这使我倍受鼓舞，相信更多优质的马来西亚产品将通过共建“一带一路”的平台进入中国市场，为中国消费者提供更多选择。

中国市场越来越开放，我对马来西亚商品更好地进入中国市场充满信心。中国的电商平台世界领先，民众都习惯通过电商平台消费。这无疑为马来西亚商品销往中国提供了一个畅通的渠道，将有力地促进我们的出口。

毫无疑问，共建“一带一路”是一项伟大的实践，拥有广泛的辐射区域，促进不同国家和地区形成了紧密的、多领域的合作关系。我和许多马来西亚商人一样，一直以来高度关注共建“一带一路”。共建“一带一路”展现贸易畅通的生机与活力。从长远看，共建“一带一路”将吸引更多中国企业来到马来西亚进行投资和合作，为马来西亚带来更多发展机会，并将进一步深化马中两国人民的友谊。

（作者为马来西亚彭亨州榴莲公会总会长，本报驻泰国记者林芮采访整理）

制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2019年06月04日 18 版）

(责编：王仁宏、袁勃)