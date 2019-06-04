在俄侨胞热议中俄友好

对在俄侨胞而言，2019年是一个活动丰富、意义特殊的年份。今年，中俄迎来建交70周年，也是中俄地方合作交流年。6月5日至7日，中国国家主席习近平还将对俄罗斯进行国事访问并出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛。

在俄罗斯，侨胞们切身感受着中俄之间越来越友好的氛围，尽心为中俄友好贡献一份力。

友好氛围 无处不在

“一到莫斯科，你就能感受到俄罗斯的友好。机场广播中有熟悉的中文，这在几年前是不可想象的。”俄罗斯华侨华人联合总会秘书长兼常务会长吴昊对这些年中俄关系的发展感受颇深。

“我明显感觉到，这几年俄罗斯人越来越喜欢中餐了。川菜啊、火锅啊，他们也都乐意尝试。”俄罗斯莫斯科华人华侨联合会会长李娜自己就从事餐饮业，对此有直接感受。

“我们常年在俄的侨胞能切实感觉到两国关系正处于历史上最好时期。”俄罗斯孔子文化促进会会长姜彦彬说。俄罗斯华侨华人青年联合会执行会长朱余克也有相似感受：“走在大街上，会有俄罗斯人主动用中文打招呼。无论是景点还是商场，总能看到俄罗斯人友好的面孔。”

民间外交 以侨为桥

今年无疑是在俄侨胞十分忙碌的一年。

吴昊和朱余克刚刚忙完主题为“回顾与展望：新时代的中俄关系”的庆祝中俄建交70周年论坛。李娜也刚刚忙完一场名为“传承老兵精神、巩固中俄友谊”的关爱俄罗斯二战老兵活动。“如今，中俄关系正处于历史上最好时期。我们在俄侨胞也迎来了最好时期。”李娜说。

中俄各方交流都很热络。作为协办方之一，姜彦彬4月到河北定州参加了由中俄友好、和平与发展委员会主办的中俄青少年体育健身大型互动展演。“6月12日，俄罗斯联邦民族事务委员会支持、莫斯科州体育文化部主办的‘俄罗斯世界’将在莫斯科州谢镇举行。俄罗斯孔子文化促进会将作为中国代表出席。”姜彦彬说，“届时我们会有茶艺、书法、中餐品鉴等活动演示。”

大国侨民 积极参与

“今年，我们组织了许多活动。作为在俄侨胞，这是我们所能做到的民间外交。”吴昊说，“说实话，海外侨团组织和参与各种活动，我们需要出钱出力出人。我们这么做，是因为我们对祖（籍）国有深沉的感情，对我们的领导人有爱戴之情，也是作为社团负责人的责任感。习近平主席访俄必将推动中俄之间的务实合作再上新台阶，这将给我们在俄侨胞带来看得见摸得着的红利。”吴昊说。

刚刚在北京结束的第九届世界华侨华人社团联谊大会，就树立新时代大国侨民形象发出倡议，强调侨胞要成为树立新时代大国侨民形象的亮丽名片，侨团要成为树立新时代大国侨民形象的坚强基石，侨领要成为树立新时代大国侨民形象的示范表率。

“我认为，大国侨民的风范首先就体现在积极参与上。说的再多不如做一件小事。”刚刚参加会议归来的吴昊说，“在中俄友好关系的发展过程中，我们不做旁观者，要做积极参与者。”

（本报莫斯科6月3日电）

(责编：袁勃)