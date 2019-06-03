第十三届KAB创业教育年会在京举行

人民网讯 5月31日，以“双创向未来 追梦新时代”为主题的第十三届KAB创业教育年会在北京举办。
中央财经大学副校长孙国辉表示，新时代的大学生创新创业需提档升级，要更加注重科技创新，更加注重商业模式的创新，更加注重紧密结合国家战略，紧扣社会主要矛盾和国际形势的变化，瞄准解决现实问题。KAB创业教育年会是产学研协同的典范，为大家提供了一个分享成功经验，交流心得体会，碰撞思想智慧的平台。
中国青年报社党委书记、总编辑张坤表示，青年的“温度”只有到青年中去才能感知，KAB项目是我们走近青年，不断感知、分享、传递青春正能量和青年“温度”的重要方式。青年是社会上最富活力、最具创造性的群体，理应走在创新创造的前列。
联合国国际劳工组织中国和蒙古局副局长戴晓初认为，KAB在本土化的过程中呈现了新的特色，丰富了KAB的教育背景和方式。过去15年的中国实践证明，KAB教育对于大学生创新创业，提升创业素质和就业能力的提高提到了积极的促进作用。创新创业能力已经成为了21世纪各行各业从业人员的基本素养。
本次年会的主要内容有大咖论坛、院长论坛、大学生创业英雄十强分享会、高校创新创业教育经验交流、创业教育精品课交流等。会议期间，中国社会科学院大学副教授刘帆发布了《2018年KAB创业教育年度报告》。
在活动大咖论坛上，蓝箭航天空间科技股份有限公司创始人、CEO张昌武，国家信息中心经济预测部处长、中国创新创业发展研究中心常务副主任张巍，中国创投资产管理有限公司副总裁张珂，北京视感科技有限公司联合创始人骆石川，著名创业教育专家李家华就自主创新、创业教育、创业生态等问题进行了主题交流。
开幕式上，活动主办方为2018 年大学生创业英雄10 强、返乡创业10 强、创业英雄100 强代表颁奖，并为新增KAB 讲师代表颁发证书，为新增KAB 创业俱乐部代表授牌。
据悉，目前KAB创业教育项目已覆盖1730多所学校，累计培养KAB师资11000多人，并在400多所高校建设了大学生KAB创业俱乐部。
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