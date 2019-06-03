人民网讯 万木葱荣，生机盎然，彩旗招展，歌声嘹亮。5月31日，来自北京20余所中小学的400余名少年儿童欢聚在国家名誉主席宋庆龄同志故居，参加“时代小先生 同心创未来”2019年在宋奶奶生活过的地方过六一活动。

中国宋庆龄基金会主席王家瑞向孩子们致以节日问候。他指出，今年是新中国成立70周年，宋庆龄基金会延续多年来形成的传统，在新中国缔造者之一、国家名誉主席、全体中国少年儿童的慈爱祖母宋庆龄生活过的地方举办六一活动，很有意义。时代小先生项目继承和发展宋庆龄亲自发起的“小先生运动”，与时俱进地将“小先生”的内涵和外延进行了丰富和拓展，形成了目前的“时代小先生”项目，为孩子们搭建公益培训、社会实践、志愿服务、国际交流平台，为培养有知识、有品德、有作为的社会主义建设者和接班人贡献力量。

在欢快的钢琴曲演奏中，活动拉开帷幕。《时代小先生同心创未来》短片展示了一年来时代小先生活动研学实践立德树人、精神文明守正创新、国际交流童心相通的成果。领导和嘉宾为“十佳”时代小先生、优秀时代小先生和优秀辅导员颁奖，并向少年儿童赠送书包和文具。

“走进BTV·争做时代小先生·北京研学行”活动中进入初赛的19名同学齐声朗诵《宋庆龄颂》和《少年中国说》，感情真挚，气势恢宏，将现场气氛推到高潮。

北京市汇文第一小学的《超级老爸》舞姿灵动、喜气洋洋；青年湖小学曹立演唱的《墨梅》曲调悠扬、婉转动听；白纸坊小学的《大春景》以八角鼓展中国韵味，朝气蓬勃；厂桥小学的二胡独奏《新赛马》余音绕梁、令人回味；鸦儿胡同小学的《欢乐腰鼓》节奏欢快，韵律十足，引得现场观众拍手叫好。鸦儿胡同小学的师生和家长代表在这个特殊的日子里，举行了庄严隆重的入队仪式。

此外，活动还通过网络推出了“听故事，答问题，赢大奖”互动环节，引导更多孩子踊跃参加，讲好中国故事，激发爱国情怀。

(责编：田婉晴(实习生)、常红)