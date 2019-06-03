中华志愿者协会志愿服务实训基地落户天津

人民网讯 6月3日，由中华志愿者协会、中民社会救助研究院联合主办的“中华志愿者协会志愿服务（天津）实训基地成立仪式暨第二期专业志愿者培训班”在天津举行。

天津实训基地负责人李志文介绍，天津实训基地今年要在西青区开展“志愿者爱老助老”系列公益行动，在红桥区成立10家专门服务弱势群体的“志愿服务之家”，与天津市公安交通管理局联合组建“平安交通志愿者服务队”，通过多个志愿服为公益项目，把中华志愿者的爱心服务送给需要帮助的人。

中华志愿者协会副秘书长刘红尘在仪式上宣读了中华志愿者协会志愿服务（天津）实训基地的批复文件，并向天津实训基地授牌、授旗，127名志愿者宣誓加入了中华志愿者协会成为会员。

据了解，中华志愿者协会在养老、健康、医疗、教育等行业开展“中华志愿者协会志愿服务实训基地”的建设、推广工作，在全国建立一批具有示范引领作用的志愿服务品牌项目，树立标杆，以点带面，全面提升我国志愿服务事业水平，助力公益与民生事业发展。在当地政府部门严谨推荐的基础上，中华志愿者协会组织相关领域专家实地考察和论证，批准了天津西青、湖北汉川、陕西渭南等地区的14家单位为首批“中华志愿者协会志愿服务实训基地”。

中民社会救助研究院院长王治坤说，十八大以来，中国志愿服务事业取得了长足进步，志愿服务政策体系初步形成，志愿服务组织蓬勃发展，志愿服务队伍不断壮大，志愿服务活动日益丰富，志愿服务领域持续拓展，志愿服务理念越来越深入人心，在满足群众需求、增进民生福祉、提升公民素质、推进精神文明建设和社会治理创新等方面发挥着日益重要的作用。

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