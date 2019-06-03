没有电视、电话和电力 远离一切喧嚣的私人岛屿

肖纳岛（Eilean Shona）的牧羊人小屋（Shepherd's Cottage）。
没有电视，没有电话，没有电力。位于偏远的肖纳岛（Eilean Shona）的牧羊人小屋（Shepherd's Cottage），是真正摆脱一切喧嚣的地方。
肖纳岛，是个小型私人岛屿，新近翻新的一居室石头房牧羊人小屋，享有周围海岛的美景，包括附近的Eigg和Rum岛的壮丽景色。
舒适的小屋没有电力，偏远但浪漫。设有燃煤热水炉、宽敞的浴室配有维多利亚式卷式浴缸，只有一间卧室，但它有一张特大号床，并享有壮丽的景致。
厨房配有燃气烤箱和燃气冰箱，照明使用煤气灯。
Eilean Shona岛屿。
在你抵达时，服务人员通过四轮摩托车运送你的食品和行李。提供洗涤液、煤炭、火柴和灭火器等必需品，但不提供食品和饮料。
食物，途中可以在威廉堡(Fort William)购买，肖纳岛的Wee Shoppe出售必需品，但每周只开两次。
带上需要的一切，酒店的小船会送你到达岛屿。
也带上靴子，因为这是步行者的天堂。更好的是可以带上一只狗，这里没有汽车和充满奇怪气味的大杂烩，而是狗狗的天堂。
散步时，欣赏美丽的风景，还能找到海豹、水獭、鹰、红松鼠和松貂。到了晚上，能看到很多大大小小的红鹿经过休息室的窗户。
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