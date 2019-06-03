原标题：韩美防长就终止“乙支自由卫士”联合军演达成一致

新华社首尔6月3日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国国防部长官郑景斗3日在首尔与到访的美国代理国防部长沙纳汉举行会谈，双方就终止韩美“乙支自由卫士”联合军事演习达成一致。

5月27日至30日，韩国举行军、民、政府共同参与的代号为“乙支太极”的联合演习。该演习由此前每年与“乙支自由卫士”协同举行的“乙支演习”和韩国军方单独举行的“太极演习”合并而成。代号为“乙支自由卫士”的联合军演至此彻底退出历史舞台。

据韩国国防部当天发布的消息，韩美双方决定对将于今年下半年举行的调整后的联合军演实施方案继续加强沟通。双方认为今年上半年两国举行的“同盟”演习在军事上为外交努力提供了支持，有助于维持牢固的韩美联合防卫态势。

双方表示，在满足战时作战指挥权向韩方移交的条件方面取得较大进展。双方一致认为，移交战时作战指挥权应该向着强化韩美同盟的方向发展，并同意今后韩美联合司令部司令另派韩国军队将军任职，不再由联合参谋本部议长兼任。

双方还商定将韩美联合司令部本部迁至位于京畿道平泽市的汉弗莱斯基地，这将有助于提高联合司令部的作战效率和联合防卫态势。

自1953年朝鲜半岛停战以来，美韩每年都会举行大规模联合军演，包括春季的“关键决断”和“秃鹫”以及夏秋季的“乙支自由卫士”。今年3月，韩美双方决定停止代号为“关键决断”和“秃鹫”的联合军演。其中，“关键决断”联合军演变更为“同盟”演习，“秃鹫”联合军演变更为营级以下的小规模野外机动训练。

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