中国发布赴美留学预警 外交部回应

人民网北京6月3日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持今日例行记者会。

全文如下：

问：5月30日，国际原子能机构总干事提交最新季度报告，再次确认伊朗履行伊核问题全面协议义务，中方对此有何评价？

答：中方注意到国际原子能机构总干事的报告。报告连续第15次确认伊方继续履行伊核问题全面协议并与机构充分合作，机构也继续本着客观、中立态度开展监督核查工作，中方对此表示高度赞赏。

一段时间以来，针对美方极限施压和单边制裁引发的紧张局势，全面协议各方保持着密切沟通和协商。各方均强调将坚定致力于维护和执行好协议，履行各自承担的责任和义务。确保协议得到完整、有效执行，这既是安理会决议的要求，也是化解紧张态势、解决伊核问题的唯一现实、有效途径，符合国际社会共同利益。中方将同有关各方一道，继续为此作出努力，并将继续坚定维护自身合法权益。

问：我们注意到，新加坡总理李显龙在本届香格里拉对话会开幕式上发表主旨演讲时提到，各国必须承认中国将继续发展壮大，对此进行阻止既不可能也不明智。中方对此有何评论？

答：我们赞赏李显龙总理的有关表态，也注意到李显龙总理在主旨演讲中还表示，中国的发展给自身和世界都带来巨大的好处。中国希望在新规则制定中拥有发言权，这是合理的想法。李显龙总理还提到，期待每个国家采取相同的文化价值观和政治制度既不合理，也不现实。人类的多样性正是自身力量的源泉。

在此次香格里拉对话会上，关于如何看待中国发展、关于如何构建地区合作，各方有很多讨论。我们认为，李显龙总理的演讲反映了地区国家的普遍愿望，那就是要和平发展，不要冲突对抗；要合作共赢，不要零和博弈；要开放包容，不要封闭排他；要文明交流，不要文明冲突。这也是中方的一贯主张。我们希望这种客观公正、理性务实的观点和看法能够更多一些，让那些自以为是、偏执狭隘的谎言与谬论没有市场。

问：据中国媒体报道，中国将发布留学预警，提醒中国学生防范赴美留学风险。你能否证实？

答：近一时期以来，美方对中美之间正常的人文交流，包括你提到的中国学生赴美留学，设置了一些不必要的障碍，已经遭到了中美两国教育界以及留学生的普遍反对。

至于中方将会采取什么样的举措，建议你保持密切关注。

问：中国国防部长魏凤和周日在新加坡出席香格里拉对话会期间表示，如果有人胆敢把台湾从中国分裂出去，中国军队别无选择，必将不惜一战。这是否说明中方认为当前台海局势恶化，如果是这样，是什么因素导致了这一局面？

答：第一，魏凤和国务委员兼国防部长的有关表态，反映了中方在台湾问题上的一贯、坚定立场。

第二，魏凤和国务委员兼国防部长的表态也是针对美国代理防长沙纳汉在香格里拉对话会上有关台湾问题的错误言论作出的回应。

第三，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是国际社会的普遍共识。

第四，中方有决心、有意志、有能力实现国家的完全统一。

问：据报道，6月1日，美国代理防长沙纳汉在香格里拉对话会上发表演讲，阐释美“印太战略”。中方对此有何评论？

答：求和平、谋合作、促发展、图共赢是不可阻挡的时代潮流，也是世界各国人民的共同心愿。任何国家提出的地区合作构想，都应顺乎大势、合乎民心，否则是不会得到普遍支持的。突出军事色彩、渲染对抗和博弈更是只会搬起石头砸自己的脚。我们希望美方从自身利益和地区国家的共同利益出发，能够多做有利于地区和平、稳定与发展的事。

问：6月1日，美国联邦快递首次表态，表示愿意接受监管调查。2日，中国国家邮政局局长也表示，美国联邦快递公司严重违反了中国快递业法规，也严重损害了用户合法权益。中国外交部有没有新的回应？

答：我们注意到美国联邦快递方面的表态。中国国家邮政局负责人已经就此事接受了媒体的采访，相关的消息网上都有，你可以去查阅。

作为外交部的发言人，我可以告诉你的是，中国的大门一向敞开，我们欢迎外国企业来华投资兴业，同中方开展合作。同时，他们在华运营合作期间，也应该遵守中国的法律法规，也应该注意维护中国企业及中国消费者的合法权益。

问：据报道，6月1日，五角大楼在其官网发布首份《美国防部印太战略报告》，指称中国是“修正主义大国”，破坏国际体系。中方对此有何评论？

答：美国国防部在其发表的“印太战略”报告中对中方进行无端指责，这完全不可接受。所谓“修正主义大国”、破坏国际体系这些帽子通通扣不到中国头上。

中国始终是国际秩序的维护者。中国是第一个在《联合国宪章》上签字的国家，迄今参加了100多个政府间国际组织，签署了超过500个多边条约，是联合国安理会五个常任理事国中派出维和部队最多的国家。中国将继续维护以《联合国宪章》宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系。

反观美国，虽然满口规则秩序，行动上却大行单边主义、保护主义和霸凌主义。比如，气候变化《巴黎协定》签署国家有190多个，美国退出了。伊朗核问题全面协议经过联合国安理会核可，美国退出了。还有联合国教科文组织、联合国人权理事会等国际组织，美国也都退出了。美国是WTO的重要成员，但却公然违背多边贸易规则，频频挥舞关税大棒。所以，是谁对国际规则和机构合则用、不合则弃，国际社会看得清清楚楚。

我们奉劝美方一些人士正视事实，停止对中国的无端抹黑和诋毁，把心思和精力放在促进地区和世界的和平、稳定和发展上来。

问：据报道，社交平台推特有大量异见人士的账号被封，因时间点比较敏感，外界猜测是否与中方背后施压有关。美参议员卢比奥称，推特已成为中国政府的审查员。中方是否向推特施压，要求其封锁异见人士的账号？你有何回应？

答：你这个问题更应该去问推特公司。而且据我了解，推特公司已经就此作出了回应。

问：还是关于伊核的问题。我们也注意到，昨天，美国国务卿蓬佩奥表示，美愿不设前提条件与伊朗进行对话。伊朗总统鲁哈尼表示，如美对伊朗展现尊重，伊朗可能愿意对话，但不会在逼迫下对话。中方对此有何评论？

答：我们注意到美国方面和伊朗方面最近有关对话问题的最新表态。正如我们一贯强调的那样，冲突对抗不是出路，对话协商才是唯一的正确途径。

我们再次呼吁有关各方都能保持克制，加强对话，全力支持和维护伊核问题全面协议。确保协议得到完整、有效执行，不仅是安理会决议的要求，也是化解当前紧张态势、解决伊核问题的唯一现实、有效途径，也是国际社会的普遍期待。

问：我们注意到，中国国家副主席王岐山正在德国访问，会见了德国领导人。中方是否会同德方讨论中美经贸摩擦有关问题？此访是否会对中国应对美方发起的贸易战发挥积极作用？

答：据我了解，王岐山副主席代表团已经结束对德国的访问，回到北京了。在访德期间，王岐山副主席分别会见了施泰因迈尔总统、默克尔总理和马斯外长，双方就中德关系以及共同关心的国际地区问题深入交换了意见。

双方形成一个基本共识，就是面对当前复杂多变的国际形势，中国和德国应该共同坚持多边主义，维护现行国际秩序，反对那些破坏现行秩序、滥用制裁措施的行径。在此方面中德是有共识的，双方都是多边主义的坚定支持者、捍卫者及推动者。

问：美国国会参院外委会亚太小组委主席加德纳日前表示，希望邀请蔡英文到美国国会演讲，并将持续推进“台北法案”。针对近日美台关系升温的一连串动作，中国国务委员兼国防部长魏凤和发表了强硬言论，大陆是否会通过外交手段对台湾进行打压？类似夺取台湾“邦交国”或自去年来“胁迫”外国企业在其官网修改台湾标注的事情会再次出现吗？

答：你想的还挺多的。

首先，我要明确告诉你，美国个别议员的言论严重违反了一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方表示坚决反对。

第二，世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是国际社会的普遍共识。

第三，我们坚决反对任何形式的美台官方往来，反对任何企图制造“两个中国”、“一中一台”的行径，这一立场是一贯、明确的。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，在涉台问题上谨言慎行，以免损害中美关系和台海和平稳定。

至于你关心中方是否会夺取台湾的所谓“邦交国”，坦率地讲，需要我们去夺取吗？我们坚持在和平共处五项原则和一个中国原则的基础上，同世界各国发展友好合作关系。坚持一个中国原则已成为国际关系准则，顺应这一时代潮流已成为绝大多数国家的选择，还需要我们去做什么吗？

关于你的第二个担心，此前我们也多次回答过，我们欢迎外国企业到中国投资兴业，同中方开展合作，到中国来做生意，但是在这个过程中应该遵守中国的法律法规，尊重中国人民的感情，这一点是非常明确的，有关公司对此也是非常了解的。

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