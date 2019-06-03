印尼苏门答腊岛附近海域发生6.0级地震

印度尼西亚苏门答腊岛尼亚斯以南30公里处海域3日发生6.0级地震，目前尚无人员伤亡与财产损失报告。
印尼气象、气候和地球物理局网站公布的信息显示，地震发生于印尼西部时间12时57分（北京时间13时57分），震源深度19公里。7分钟后，附近海域再次发生地震，震级为5.5级。两次地震均未引发海啸。
另据美国地质调查局地震信息网的监测，两次地震震级分别为5.8级和5.5级。
印尼气象、气候和地球物理局还监测到，该国亚齐、马鲁古两地当天分别发生了5.0级和5.7级地震。
印尼地处环太平洋地震带，地震频发。2018年9月底，印尼中苏拉威西省栋加拉县发生7.4级地震，地震和引发的海啸造成2000多人死亡。（记者梁辉）
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