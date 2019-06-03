卡塔尔：麦加峰会文件不代表卡塔尔对伊朗政策

卡塔尔外交大臣穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·阿勒萨尼2日发表声明说，卡塔尔对在沙特阿拉伯麦加举行的海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）和阿拉伯国家联盟（阿盟）两场特别峰会发布的会议文件部分内容持保留态度。

穆罕默德表示，5月30日举行的这两场特别峰会所发布会议文件对伊朗只表示谴责，并未提及与之谈判的政策，这是基于美方反对伊朗的政策，而非卡塔尔与伊朗交往所持的“邻国政策”。

穆罕默德还说，海合会特别峰会的会议文件强调海合会的完整性，但针对卡塔尔的封锁一直持续，在这种情形下“海合会的完整性在哪里”。

5月26日，卡塔尔埃米尔（国家元首）塔米姆接到断交国沙特国王萨勒曼的书面信件，内容包括邀请塔米姆出席麦加特别峰会。塔米姆随后派首相兼内政大臣阿卜杜拉代表卡塔尔与会。阿卜杜拉此次沙特之行，被认为是海湾断交危机以来最高级别的卡塔尔领导人踏上沙特领土。

2017年6月5日，沙特、阿联酋、巴林和埃及以卡塔尔“支持恐怖主义”和“破坏地区安全”为由，宣布与卡塔尔断交，并对其实施制裁和封锁。随后又有多国宣布与卡塔尔断交。这一断交风波至今没有平息。（记者杨元勇）

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