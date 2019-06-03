专访：美国挑起经贸摩擦无法阻止中国经济发展——访埃及前总理埃萨姆·谢拉夫

埃及前总理埃萨姆·谢拉夫日前接受新华社记者专访时表示，美国单方面挑起的对华经贸摩擦并不能阻止中国经济发展。

“过去40年里，改革开放政策让中国实现了经济发展奇迹，我不认为当前的中美经贸摩擦会对中国经济造成很大影响。特别是随着‘一带一路’建设的推进，中国将继续成为世界经济增长的重要贡献者。”谢拉夫说。

他指出，美国挑起经贸摩擦严重违反了多边主义、自由贸易原则，与国际社会对于自由贸易和经济发展的期待相悖。

“美国为贸易设置了很多不可接受的条件和限制，这将阻碍商品自由流通，最终不利于世界经济发展。”谢拉夫说。

针对美国国务院政策规划事务主任基伦·斯金纳近日抛出的所谓美中“文明冲突”论调，谢拉夫说：“斯金纳的言论再次反映出美国一些人的傲慢态度，不仅不利于问题的解决，反而会将中美关系推到危险的边缘。”

谢拉夫指出，美国单方面挑起经贸摩擦成为其寻求霸权主义的又一例证。而中国一贯奉行和平共处、互不干涉内政的原则。对于两国不同政策，国际社会都看在眼里。

“由于中国一直坚持互利共赢政策，从长期来看中国会得到国际社会更多支持，美国则会遭受巨大损失。”谢拉夫说。

谈及目前美国针对华为的禁令，谢拉夫指出，中美两国经济高度融合，限制中国企业的发展最终也将制约美国企业的发展。（新华社记者李碧念）

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