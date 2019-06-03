专访：中俄全面战略协作伙伴关系不断迈上新台阶——访中国驻俄罗斯大使李辉

中国驻俄罗斯大使李辉日前在莫斯科接受新华社记者专访时表示，近年来，在两国元首的战略引领下，中俄全面战略协作伙伴关系不断深化。与此同时，两国高层交往更加频繁、务实合作更加稳健，合作成果日益惠及两国和两国人民。

李辉表示，中俄两国已建立起平等信任、相互支持、共同繁荣、世代友好的全面战略协作伙伴关系，两国关系始终保持在高水平上运行，不断迈上新台阶。中方愿同俄方共同落实好两国元首达成的一系列重要共识，继续切实推进“一带一路”倡议和欧亚经济联盟对接合作，进一步巩固两国人民世代友好的社会基础，推动两国关系大发展。

李辉说，中俄双方不断提升合作水平，优化贸易结构，去年双边贸易额突破1000亿美元。未来，双方可继续在能源、航空、航天、基础设施等领域进行战略性大项目合作，同时挖掘中小企业合作潜力，提升两国地方合作水平，进一步培育和挖掘其他领域的新增长点，尽早实现双方设定的每年2000亿美元贸易额的目标。

李辉还说，中俄倡导建立以合作共赢为核心的新型国际关系，维护以联合国为核心的国际体系。中俄不结盟、不对抗、不针对第三方的新型国家关系为国际社会树立了榜样。双方将继续在联合国、上海合作组织、二十国集团、金砖国家、亚太经合组织等多边框架内广泛开展合作，推动构建人类命运共同体，推动国际秩序向更加公正合理的方向发展。

李辉表示，中俄双边经贸合作在规模和质量上不断实现新突破，内生动力不断增强。两国能源合作再上新台阶、基础设施建设稳步推进、农产品贸易日趋活跃、旅游合作发展迅速、地方合作蓬勃发展。

“双方建立了‘东北-远东’‘长江-伏尔加河’两大区域性合作机制，成立了中俄友好、和平与发展委员会地方合作理事会，缔结了140对友好省州和城市关系，实现了领域和地域‘全覆盖’，两国地方逐步实现深度对接。”李辉说，中方愿同俄方一道进一步推动区域经济合作。

李辉指出，俄罗斯总统普京连续参加两届“一带一路”国际合作高峰论坛，展现了同中方在“一带一路”倡议下开展合作的意愿与决心。

李辉表示，中俄素有元首年度互访的惯例，有着相互支持对方举办大型活动的传统，这不仅促进了大国关系良性互动，也对建立新型国际关系产生了深远影响。中俄两国相互支持对方举办主场外交活动，充分体现了中俄全面战略协作伙伴关系的高水平和特殊性。

李辉最后表示，今年是新中国成立70周年，也是中俄建交70周年，这无疑是中俄关系发展进程中的大事。双方将举行一系列庆祝活动，这必将在各领域推动中俄关系迈上新台阶。（新华社记者张骁 马晓成）

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