王珍：听到国歌响起，我就热泪盈眶

人民网北京6月3日电 （赵健）“站稳立场、掌握政策、熟悉业务、严守纪律”，这十六个字是周恩来总理向外交外事人员提出的十六字方针，是中国外交部外交人员守则开卷语，更是老外交官王珍在采访中不断提起的工作准则。

从1967年进入外交部工作，到2003年从一线外交工作中卸任，从年少意气到两鬓发白，王珍为中国外交事业奉献了37年青春岁月。作为中国最早一批外交工作者之一，他在非洲、欧洲和拉美三个大洲的土地上都留下了中国外交官耕耘的身影。

近日，王珍大使做客人民网，为我们讲述那些新中国初期的外交往事。

王珍接受人民网采访。（摄影：吴思萱）

“在赤道几内亚3年，我7次打摆子”

1970年，王珍第一次出国，前往非洲国家赤道几内亚。赤几是非洲几内亚湾的一个小国，1970年时这里还是一个非常贫穷落后的国家。一些基本的生活用品和食物，每个月由一班来自西班牙的货船运送到海岛，最困难的时期连大米、白面都需要派专人到邻国去买。

物资的匮乏可以克服，但在缺医少药的非洲，一场疫病足以致命。“我在赤几3年7次打摆子，每次打摆子发高烧的时候，最高烧到过四十一度二，几乎要昏迷了。”王珍回忆道。

“打摆子”是疟疾的俗称。除了疟疾，非洲还有很多罕见疾病，这些都在考验着一线外交人员。

“有很多病是我们见所未见，在中国早已经灭绝了的一些疾病，在那个地方都有。所以在非洲工作过的同志，没染过病的是很少见的。”王珍说。

在艰苦的工作环境下，王珍和他的同事们深入开展工作。他们除了接触当地政府官员，还去结交商人、教师、学生……两国间的交往开始了——中国派去的医疗队为当地老百姓改善了医疗条件，中国帮助当地人修公路，跟他们一起研究种水稻，还有其他合作项目。

如今这些项目早已开花结果，而赤几也已发展成为中国在非洲最重要的合作伙伴之一。

“赤道几内亚是非洲国家跟我们（中国）友好合作关系发展的一个缩影。”王珍说。

“当五星红旗在马德里升起的时候，全世界都震惊了”

“中国和西班牙建交是1973年3月9号，我们是6月份作为建馆小组到西班牙的。”年近八旬的王珍大使在讲起这段历史时，每个日期都依然清晰，脱口而出。

当时的西班牙正处在弗朗哥统治时期。当共产党领导的中国外交官来到了西班牙，当中国在西方的封锁圈中与西班牙建交，当五星红旗在马德里城头升起的时候，整个西班牙、整个欧洲、整个世界都为之震惊了。

这件事对王珍也产生了深远的影响，他表示，领导人的政治远见和战略眼光对国与国之间关系的发展至关重要。

王珍大使讲述道，当时中国驻西班牙大使馆开馆不久，萨马兰奇便前来拜会。当时西班牙尚未进入联合国，中国在联合国的合法席位也还没有恢复。萨马兰奇说，弗朗哥认为，中国这样一个几亿人口的大国，未来在国际事务中一定会发挥重要作用，所以选择在1970年便与中国建交。

几十年来，中西关系克服重重困难，现在西班牙已经成为中国在欧洲最好的合作伙伴之一，双方在贸易交流、经济技术合作、人员往来、旅游等各方面遍地开花。从义乌到马德里的中欧班列更是开启了中国与西班牙、中国与欧洲互联互通的新篇章。

“外交中的战略眼光在处理国际事务中发挥的作用越来越大。”王珍说。

1973年，王珍陪同中国首任驻西班牙大使陈肇源向西班牙国家元首佛朗哥递交国书。（图片由王珍提供）

“听听中国的声音，看看中国的智慧，看看中国的方案”

在过去几十年里，中国的外交理念、外交思想和外交风格都发生了很大的变化。在王珍看来，这个变化与中国的发展密不可分，甚至可以说是完全一致。

中国从1949年以后经历了从站起来到富起来再到强起来的三个阶段，中国外交同样有三个阶段。“从一开始西方国家要孤立中国，我们要努力地冲破封锁，冲破阻力，来扩大朋友圈……到后来慢慢地多起来，70年代和80年代是我们外交关系的大发展……到现在，在199个联合国成员国里边，跟中国建交的（国家）已经178个，这几年的情况还在逐步的发展。”王珍说道。

王珍表示，中国的国际地位在世界上，特别是恢复了联合国的合法席位以后，作为五大常任理事国之一，中国在国际事务当中发挥了越来越大的作用。在推动国际合作、世界的和平发展方面发挥的作用更是不断提高。十八大以来，中国在世界上不仅影响扩大，国际地位提高，更是逐渐走向国际舞台的中心。“也就是说，在国际事务的决定权里面，现在中国的声音是不可缺的，大家都想要听听中国的声音，都要看看中国的智慧，都要看看中国的方案。”王珍说。

谈到今年举行的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，王珍不由感叹，“不到6年的时间里，已经有一百几十个国家跟我们签订了合作意向书，还有大量国际组织签订了合作备忘录，这些都说明中国方案、中国引领作用越来越明显。正如习近平主席所讲的，我们正处在百年未见之大变局。当国际事务处于这样的一个状况时，中国方案就显得更加重要，特别是在目前单边主义和贸易保护主义盛行的时候，我们的立场、态度，与单边主义针锋相对的精神，对于世界今后的发展是非常重要的。”

人民网记者对话王珍。（摄影：吴思萱）

“把自己融入祖国外交事业的外交官，听到国歌就热泪盈眶”

周恩来总理说，外交人员是不穿军装的解放军。亲历国际风云变幻的中国外交官们，在炮火与动荡中直面生死，在文化的冲突中锤炼能力。

37年的外交生涯中，王珍经历过许多历史事件，2002年他在任中国驻委内瑞拉大使时，就曾经历过委内瑞拉政变。说起这些，他却只说，这些都是对外交官的考验，是为了“在这些锻炼当中不断提高自己的思想，提高自己的业务能力，提高自己的政策水平，以便具备了这些本事以后能够为国家为民族更好地工作”。

王珍大使说，作为一个外交官，当你感到背后是一个强大的中国，背后是一个十几亿人口的中国，就会感到自己充满了力量。

“祖国是我们的后盾。我想运动员们能够理解我们这个心情。运动员站在领奖台的时候，一听到奏起国歌就热泪盈眶，为什么？因为那一刻他是把自己全部融入到祖国当中了，我想我们外交官也是这样。只要在外交一线，永远处于这样一种高度的，跟祖国融合的心境中，身上的血都是为了祖国的外交事业去努力的。”

如今年事已高的王珍大使，依然在为外交工作贡献余热，将自己的外交经验分享给下一代外交官。

然而，当我们在采访中问起王珍大使，他个人曾做出过哪些突出的贡献时，他只淡淡地说：

“如果说起我个人有什么贡献，那就是努力了，把自己融入到外交事业里面了，而且在这个事业里我一生都没有偷懒，没有懈怠。”

他曾经代表那一批退休老同志，在退休仪式上发言，正如他们终生所践行外交事业——“我们这一代退下来的外交官，向祖国和人民交上了一份答卷，这份答卷是用我们的心，用我们的鲜血，用我们的汗水写出来的，我们认为是个合格的答卷，但是究竟合格不合格请党和人民审查。我想我们是交上了一份合格的答卷，没有辜负这个时代，没有辜负我们这个国家，没有辜负我们这个伟大的民族。”

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