柬埔寨导游中文培训班在暹粒举行

由柬埔寨旅游部、中国一东盟中心和中国云南旅游职业学院共同主办的柬埔寨导游中文培训班近日在柬埔寨暹粒举行。

柬埔寨旅游部国务秘书巴索昆表示，这次培训活动举办非常及时，契合柬埔寨旅游业人力资源发展规划的需求。“由于赴柬埔寨旅游的中国游客人数迅速增加，中文培训课程对于加强中文导游的能力非常重要。”

中国一东盟中心秘书长陈德海表示，柬埔寨是东盟重要成员国，今年第一季度，旅柬中国公民约68万人次，对本地中文导游的需求与日俱增，中文导游经过培训能为中国游客提供更优质的服务。

中国驻柬埔寨暹粒领事办公室主任刘志杰说，中柬两国互为旅游目的地国和客源国，旅游发展潜力巨大。得益于两国关系的高度稳定发展、“一带一路”倡议的深入落实和涉旅环境的不断改善，中柬旅游人数近5年来取得了高速稳定的增长，2018年旅柬中国游客约200万人次，柬埔寨访华游客超10万人次。

2019年是“中柬文化旅游年”，两国相关部门共同策划了一系列重要的官方和民间文化旅游活动，丰富人文交流成果。刘志杰说：“为柬埔寨导游提供中文培训，提高服务水平是文化旅游年的重要活动内容，未来还将选派优秀学员赴中国实习。”

据悉，中国—东盟中心是中国和东盟成员国共同成立的政府间国际组织。此次中国云南旅游职业学院支持并选派3位经验丰富的中文教师授课，课程为期3天，吸引了暹粒近90名中文导游参加。（高炳南）

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