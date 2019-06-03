中国驻阿富汗大使馆与阿富汗学生共庆“六一”国际儿童节

中国驻阿富汗大使刘劲松1日来到阿富汗首都喀布尔市郊的中阿友谊学校，与全校师生共同庆祝“六一”国际儿童节，并参加了中国大使馆向中阿友谊学校捐款仪式。

刘劲松在庆祝仪式上说：“今天是国际儿童节，很高兴来到中阿友谊学校，同阿富汗的儿童一起过节。中国和阿富汗都是发展中国家，作为负责任的大国和阿富汗的友好邻邦，中国关心阿富汗儿童，并为其提供力所能及的帮助。”

中阿友谊学校是中国大使馆在喀布尔支持的友谊学校，历任中国驻阿富汗大使都十分关心并支持学校的发展，都曾向学校捐赠教学物资和设备。

刘劲松代表大使馆向中阿友谊学校捐款，以支持学校扩建3间教室，帮助更多孩子在宽敞明亮的教室里读书。大使馆还将在学校设立“中国大使奖学金”，每年颁发给20名学习成绩优异的学生。（记者陈鑫 邹德路）

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