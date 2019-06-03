中国江苏省常州市市民友好城市交流代表团结束对以色列的友好访问

由中国江苏省常州市委宣传部牵头组织的“双城记”常州市民友好城市交流代表团日前结束对以色列的友好访问。
访问期间，代表团重点访问了常州市的“新朋友”——以色列内坦亚市。2018年，常州市与内坦亚市签定缔结友城意向书。
代表团拜访以色列内坦亚市政府。（图片由常州广播电视台提供）
代表团团长、常州广播电视台台长汪忠泽向内坦亚市长递交了“2019中国常州科技经贸洽谈会”邀请函，旨在推动双方在经贸、教育、文化、旅游等方面开展更多的合作。代表团还参观了内坦亚新城市体育馆、斑目科学中心，进一步了解内坦亚市在科教、体育等领域取得的成就。
此外，代表团访问了特拉维夫中国文化中心，中心主任万铤高度评价“双城记”在人文交流领域所作的贡献和取得的成果。
汪忠泽表示，“双城记”自2015年推出至今，已带领160多位常州市民走进10多个国家和地区的友好城市参加民间外交活动，同名电视栏目《双城记》制作播出13季92集，部分节目在江苏卫视国际频道和境外友城官方网站播出。
汪忠泽说，“双城记”正成为互联网时代极具活力的常州市传播新平台。不仅承载城市外宣、旅游推广、经贸往来、文化交流的多元职能，也是一种资源共享、体验互动的良性平台，助推“文化常州”、“自信常州”进一步走向全国、走向世界。未来，“双城记”还将走进五大洲更多的友好城市，讲述双城故事，展现双城情谊。（记者陈文仙 吕迎旭）
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