新西兰7月1日起征收外国游客税 每人约35新西兰元

据新西兰天维网报道，一项旨在向国外游客征收游客税的议案6月1日在新西兰国会获得通过，该法案将从7月1日起正式生效。据悉，每位外国游客都将因此支付35新西兰元，用于支持新西兰的基础设施建设和环境保护。

根据该法案，在新西兰居住时间不超过12个月的国际游客，大部分都将被征收35新西兰元的游客税，其中澳大利亚及太平洋岛国游客可获得税收豁免。

新西兰政府估计，该法案实施后，未来5年将为政府带来4.5亿新西兰元的收入。

新西兰国家党称，该法案将“影响旅游业并伤害新西兰企业”。该党议员尼克·史密斯表示，这样做“不公平”。该党旅游事务发言人托德·麦克莱克则批评政府操之过急。

据报道，该法案还允许新西兰电子旅行管理局对入境签证进行强制性数字化处理。据悉，这项新举措将从今年10月1日起执行。

“新西兰每年迎来60个免签国(地区)的150万名访客，新西兰电子旅行管理局会在他们抵达之前向我们提供更多关于这些访客的信息，这将使新西兰的边境管理与其他管理水平先进的国家保持一致，”新西兰移民部长伊恩·李斯-加洛韦表示。

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)