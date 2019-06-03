特朗普称白宫经济顾问委员会主席将“很快”去职

美国总统特朗普2日在社交媒体推特上发文称，白宫经济顾问委员会主席凯文·哈西特将“很快”去职。
特朗普称，他将在3日开始的欧洲之行结束后提名哈西特的继任者。特朗普在推文中没有透露哈西特是主动请辞还是被解职，也没有说明这一人事变动的原因。
哈西特2017年9月就任白宫经济顾问委员会主席，此前曾在美国企业研究所从事研究工作。哈西特拥有宾夕法尼亚大学经济学博士学位，属于支持自由市场与贸易的保守派经济学家。
白宫经济顾问委员会和国家经济委员会是美国总统的两大主要经济顾问班子。白宫经济顾问委员会一般由三名学术型经济学家组成，主要负责白宫内部经济分析，包括联络商务部、劳工部等联邦政府部门向白宫汇报美国经济数据情况和准备向国会提交总统年度经济报告。（记者邓仙来）
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