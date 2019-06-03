韩经济副总理：应对人口结构变化 或需延长退休年龄

据韩国国际广播电台(KBS)报道，当地时间6月2日，韩国经济副总理洪楠基表示，为应对人口结构变化，有必要讨论延长目前为60岁的退休年龄问题。

报道称，韩国劳动年龄人口从2年前开始减少，明年起减幅或进一步扩大，预计将达23.2万人，为今年的4倍以上，到2030年，减幅将突破52万人。

而受劳动年龄人口减少影响，韩国潜在经济增长率下降。对此，洪楠基2日表示，为应对人口结构变化，有必要讨论延长退休年龄。

报道指出，延长退休年龄或导致青年就业难加剧，世代间冲突进一步升级。但洪楠基指出，有观点认为青年和老人的工作岗位不冲突，将重点研究这种情况，积极采取应对措施。

在谈到上调最低工资问题时，洪楠基表示，上调最低工资可能影响部分弱势行业，应将上调幅度控制在最小范围内。

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