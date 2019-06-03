德国环保主义政党绿党在德民调支持率首次登顶

德国一项最新民调显示，德国环保主义政党绿党成为德国最受支持的党派，其支持率首次超过传统政党联盟党和社民党。

德国权威民调机构福沙舆论调查所受德国两家电视台委托，于5月27日至31日进行这项调查，有效问卷超过2000份。

民调结果显示，27%的受访者表示，若近期德国举行大选，他们将把选票投给绿党，绿党支持率较上次调查上升9%。德国总理默克尔领导的联盟党获得26%的支持率，比上次调查下降2%。联盟党的执政盟友社民党获得12%的支持率，比上次调查下降5%。

这是德国在欧洲议会选举后完成的首个民调。在5月26日德国举行的欧洲议会选举投票中，绿党赢得约20%的选票，是2014年欧洲议会选举时的两倍，击败社民党成为欧洲议会德国第二大党。社民党和联盟党在此次选举中的表现均不理想。

随着近年来极端天气情况的增多和环保运动在欧洲的流行，环保和应对气候变化成为德国等欧洲国家最重要的政治议题之一。绿党等环保主义政党成为这一趋势最直接的受益者。

此外，有分析人士指出，本次欧洲议会选举和近年很多欧洲国家的选举表明，民众对传统政党的信任度下降，对新兴政治势力的支持上升，这也成为绿党等环保主义政党影响力持续增加的原因。（记者任珂 张远）

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