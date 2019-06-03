韩日防长举行双边会谈 商议恢复两国军事交流

据韩国国际广播电台(KBS)报道，韩国国防部长官郑景斗与日本防卫相岩屋毅日前在新加坡举行了大约40分钟的双边会谈，讨论恢复两国军事交流等事宜。

报道称，这是“巡逻机事件”导致两国关系陷入僵局后，双方防长首次单独会晤，也是两位防长2018年10月后首次会面。

据报道，双方在6月1日的会谈中，确认了韩日国防合作对半岛无核化及和平进程的重要性。郑景斗表示，韩日双方一致同意保持密切合作，继续发展两国关系，避免导致两国关系陷入僵局的情况再次发生。

韩国国防部表示，韩日防长均认为，为守护有利于地区稳定的安全环境，尽快解决两国间问题十分重要，并商定为此继续推进工作协商。

2018年12月21日，日本防卫相岩屋毅宣称，韩国海军驱逐舰于当地时间12月20日下午，在石川县附近的日本海对海自P-1巡逻机照射雷达。但韩国国防部否认照射，谴责P-1巡逻机以低空飞行向其接近等。双方各执一词。

之后，韩国海军取消了今年2月干部考察海自基地的计划。防卫省也停止海自舰艇停靠韩国，防务交流规模缩小。

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