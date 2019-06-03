秘鲁举办自行车骑行活动倡导绿色出行

为倡导绿色出行方式、鼓励市民更多使用自行车，秘鲁环境部2日在首都利马举办一次大型自行车骑行活动，得到利马市民热烈响应。

当天的骑行活动设有多条线路，利马全市7个区均设立了出发点。上午10时许，参加活动的市民头戴专用头盔，身穿运动衣，骑车穿过街区到各个出发点集结。

秘鲁总统比斯卡拉与环境部长、利马市长等官员参加了在利马市中心广场举行的出发仪式。比斯卡拉说，骑自行车有益身体健康，更是可持续的交通出行方式，“我们应该大力推广自行车出行”。

秘鲁环境部长露西亚·鲁伊斯告诉新华社记者，秘鲁举行此次活动迎接6月3日的世界自行车日，就是为了让民众了解以自行车作为代步工具有助于减少城市空气污染和交通堵塞。

世界卫生组织提供的数据显示，利马市空气污染的七成污染物来自超期使用的车辆和低品质燃油。为倡导“低碳生活，绿色出行”理念，利马市政府近年在各区主要街道上设立自行车专用道，以方便市民骑行。

2018年4月，第72届联合国大会表决通过，将每年的6月3日设定为世界自行车日，以此在全世界范围内推广自行车，营造自行车文化。（记者张国英）

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