《哥斯拉2：怪兽之王》折桂北美周末电影票房榜

由美国传奇影业与华纳兄弟影片公司联手打造的科幻片《哥斯拉2：怪兽之王》上映首周末“吸金”4902万美元，成为本周北美周末票房榜冠军。

《哥斯拉2：怪兽之王》是继2014年《哥斯拉》及2017年《金刚：骷髅岛》之后，传奇影业与华纳兄弟联手打造的“怪兽电影宇宙”的第三部影片。该片由迈克尔·多尔蒂执导，凯尔·钱德勒、薇拉·法米加和中国演员章子怡等主演，展现了哥斯拉与其他巨型怪兽的争霸大战及其对人类生存造成的浩劫。

据报道，该片成本高达近两亿美元，但其北美地区首周末票房表现并不抢眼，收入大大低于两部前作。在影评网站“烂番茄”上，该片的新鲜度只有39%，北美观众影院评分为“B+”，67%的观众为男性。该片本周末在全球入账1.79亿美元，其中中国内地在北美以外的75个电影市场中票房收入最高，约为6800万美元。

迪士尼公司出品的奇幻片《阿拉丁》本周末3天入账4233万美元，排名北美周末票房榜第二。该片上映以来全球总票房已近4.46亿美元。

这部真人版《阿拉丁》取材于阿拉伯神话故事《一千零一夜》，在迪士尼1992年同名经典动画片基础上改编而成，成本高达1.8亿美元。该片由盖·里奇执导，讲述穷小子阿拉丁在山洞中获得一盏神灯，在神灯精灵的帮助下克服种种挑战，赢得茉莉公主的爱。阿拉丁和茉莉公主分别由梅纳·马苏德和娜奥米·斯科特饰演，黑人影星威尔·史密斯出演神灯精灵。

派拉蒙影业发行的传记片《火箭人》本周末上映后入账2500万美元，排名第三。由德克斯特·弗莱彻执导、塔伦·埃格顿主演的该片展现了英国音乐传奇人物埃尔顿·约翰的成长历程。

环球影业发行的恐怖片《马大姐》上映首周末入账1826万美元，在北美周末票房榜排名第四；狮门影业发行的动作片《疾速追杀3》滑落至第五，本周末3天入账1110万美元。（记者高山）

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