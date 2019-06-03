部分波音737客机被曝存在零部件缺陷

美国联邦航空局2日发表声明说，部分波音737客机零部件可能存在制造缺陷，所涉机型包括波音“737 MAX”和波音“新一代737”。

声明说，据波音公司报告，波音737 MAX和波音新一代737上使用的部分前缘缝翼导轨“可能存在制造缺陷，无法满足现有法规对强度和耐久性的要求”。联邦航空局与波音公司联合调查发现，问题部件可能达到148个，由一家次级供应商制造。全球可能有179架737 MAX和133架新一代737受影响，其中包括在美国投用的33架737 MAX和32架新一代737。

声明还说，问题零部件“可能因制造不当而容易出现过早失效或开裂等情况”，尽管前缘缝翼导轨完全失效“可能不会造成飞机损失”，但“存在导致飞机在飞行中受到损害的风险”。

波音公司也于当天发布服务公告说，某一特定批次的前缘缝翼导轨可能不合格，但尚未收到任何报告反映在飞客机存在与之相关的问题。20架737 MAX和21架新一代737最有可能安装了问题零部件，为防万一，建议航空公司额外再检查159架737 MAX和112架新一代737。一旦发现问题零部件，务必在飞机再次投用前更换。

美联邦航空局说，他们已提醒国际民航机构注意这一情况并采取必要行动，并将发布一份适航指令，要求波音公司更换问题零部件，而受波及的航空公司须在10天内完成更换。

波音公司表示，他们正为客户准备更换用的零部件，更换工作预计需要一至两天时间。

前缘缝翼是安装在机翼前端的狭长小翼，用以提高飞机临界迎角和增加升力。美联邦航空局和波音公司均未“点名”问题前缘缝翼导轨的供应商。 （记者周舟）

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)