成都铁路港13个月完成俄罗斯木材回程班列363列

记者从成都国际铁路港投资发展(集团)有限公司获悉，自2018年3月29日，四川首批运贸一体化模式运输的俄罗斯进口木材抵达成都铁路口岸以来，截止到2019年4月30日，成都国际铁路港共完成俄罗斯木材定制化回程班列363列，柜量15273柜，货量达59万立方米。
日前，记者在成都市青白江国际木材交易中心看到，该中心目前共有从事木材贸易的商家350余户，其中专门从事国际木材贸易的公司有45家，且85%以上从事俄罗斯木材进口贸易。2018年，该中心木材及木制品年销售量约为200万立方米，其中，俄罗斯木材占到总销售量的90%。而通过中欧班列（成都）运输的木材比重约占70%。
“市场目前是购销两旺的局面，年销售额增长量达到30%，今年整个中心的交易额有望打破40亿元。”青白江国际木材交易中心总经理何仕海介绍，俄罗斯木材价格低且品质优良，俄罗斯木材定制化班列的开行，一定程度上使交易中心从终端销售市场，转变为西部木材集散中心，由不沿海的内陆市场变成了国际化进口前沿市场，吸引了大批国内外进口商前来参观考察、洽谈业务。
何仕海表示，下一步，该中心将搭建木材进口平台，打造集铁路到达、物流配送、商品仓储、批发交易、木材鉴定等功能于一体的西南地区最大木材及木制品经销企业总部基地、商务中心。（记者李力可）
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