法国共和党主席因欧洲议会选举失利辞职

由于法国右翼政党共和党在5月下旬举行的欧洲议会选举中失利，该党主席洛朗·沃基耶2日宣布辞去党主席一职。
沃基耶当天在法国电视一台的节目中说，共和党“在这次欧洲议会选举中失利”，他本人必须承担责任，因此辞去党主席职务。
在确定新的党主席前，共和党事务暂由副主席让·莱奥内蒂接管。
5月23日至26日，欧洲议会选举在欧盟28个成员国举行。在26日法国举行的投票中，勒庞率领的极右翼政党“国民联盟”得票率居首，领先总统马克龙所属的执政党共和国前进党，两党得票率均超过20%。共和党仅获得8.48%的选票，被法国媒体称为“溃败”。据《费加罗报》等法国媒体报道，在选举失利后，共和党多位有影响力的人物都要求沃基耶辞职。
共和党作为法国重要右翼政党和议会主要反对党，在法国较有影响力。2017年，沃基耶当选该党主席。（记者唐霁）
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