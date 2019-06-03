挤得站马桶！美国边境拘押所爆满

美国国土安全部内部监管机构在一份最新报告中警告，美国南部与墨西哥边境地带的非法移民拘押设施“人满为患已达到危险程度”，牢房里的人甚至被挤得只能站在抽水马桶上。

报告5月底撰写，主要调查美国得克萨斯州南部与墨西哥接壤地带的边境检查站拘押设施。以其中一处拘押设施为例，据5月8日摸底调查，“牢房”原本可以容纳125人，当天拘押着900名试图入境美国的非法移民。

报告说：“据我们观察，一些在押人员站在牢房里的抽水马桶上，只为能有喘息空间。但这样一来，其他人上厕所的机会被迫减少。”

依据美国边境管理政策，非法移民最多可由执法部门拘押72小时，多数非法移民实际受到超时拘押。以5月7日为例，66%的调查对象拘押时长超过72小时，而4%的调查对象甚至拘押期超过两周。

报告显示，在过分拥挤、超时拘押以及洗浴机会短缺的情况下，不少非法移民衣服散发臭味，生存状态令人担忧。

报告引发舆论震惊，不少人质疑美国执法部门侵害移民人权。美国国土安全部随后回应称，出现这种局面，主要归咎于非法移民试图大量涌入美国。（杨舒怡）

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