以色列导弹袭击叙利亚中部机场致1死2伤

叙利亚军方2日说，以色列当晚向叙中部霍姆斯省一机场发动导弹袭击，造成1名士兵死亡，另有2人受伤。
叙利亚国家电视台援引叙军方消息报道说，位于霍姆斯省东部的T4军用机场2日深夜遭到多枚以色列导弹袭击，叙利亚防空系统拦截并摧毁了其中2枚。其余多枚导弹击中目标，造成3名士兵死伤，一座弹药库被炸，另有部分建筑受损。
报道说，遭袭的军用机场在叙军方打击恐怖主义的行动中发挥着重要作用。叙利亚军队目前正在中部哈马省以北地区展开反恐军事行动，以色列的空袭是支持恐怖主义的行为。
2日凌晨，叙利亚西南部地区曾遭导弹袭击，3名士兵在袭击中死亡，另有7人受伤。以色列国防军随后发表声明，确认以战机空袭了叙政府军的多个目标。
以色列长期指认伊朗在中东地区扩张势力，强调不能容忍伊朗把叙利亚变成对抗以色列的前沿阵地，并多次以打击伊朗军事设施为由空袭叙境内目标。叙利亚和伊朗政府则否认伊朗在叙有驻军，称只有应叙政府邀请派出的军事顾问。
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