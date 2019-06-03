桑德斯:加州民主党应团结起来在2020年大选中击败特朗普

当地时间6月2日，美国联邦参议员、民主党总统参选人伯尼·桑德斯在民主党加州代表大会上呼吁加利福尼亚州民主党团结起来，在2020年总统大选中打败 “对真正的美国价值观一无所知的总统”特朗普。

5月31日至6月2日，14名民主党总统参选人聚集在旧金山，出席民主党加州代表大会。路透社报道称，桑德斯在大会上发表讲话，称特朗普为“种族主义者、性别歧视者、同性恋反对者和宗教偏执狂”。

在全国及加州的竞选人民调中均处于领先地位的民主党人、前副总统拜登没有参加大会。

不同于拜登的“温和”立场，桑德斯是民主党参选人中的“激进派”。他说，在医疗保健、医药价格和气候变化等困扰国家的问题上，“没有中间立场”。针对一些民主党人认为温和派会比激进派更容易获胜的观点，桑德斯表示反对。

生于1941年的桑德斯是此次民主党总统参选人中年纪最长的一位，他曾参加2016年总统大选，虽然最终无缘民主党总统候选人提名，但收获众多“草根”支持者。美联社报道称，桑德斯表示，美国人期待移民改革，为数百万非法进入美国的人提供公民身份。华盛顿政府应该“代表这个国家劳动人民的需求”，而不仅仅是富人。(完)

(责编：刘叶婷、杨牧)