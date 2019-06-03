特朗普访英将与特蕾莎会晤 出发前提“脱欧方略”

综合报道，当地时间3日，美国总统特朗普将携夫人梅拉尼亚抵达英国，展开为期三天的国事访问。期间，特朗普将在唐宁街10号与特蕾莎·梅会晤，之后召开记者会。出发前夕，特朗普提出“脱欧方略”，称若欧盟拒绝满足英方要求，英国便应该在无协议的情况下，于今年内脱欧。

据报道，根据此前的行程安排，6月3日，特朗普夫妇抵达伦敦后，英女王伊丽莎白二世、威尔士亲王和康沃尔公爵夫人将在白金汉宫花园举行欢迎仪式。

当天，特朗普夫妇在约克公爵的陪同下，将参观威斯敏斯特教堂，然后在克莱伦斯宫与查尔斯王储夫妇喝下午茶。

3日晚，女王将在白金汉宫宴会厅设国宴招待国宾，王室主要成员、英国政要和在英国的美国社会名流作陪。

6月4日，特朗普和特蕾莎·梅将在圣詹姆斯宫主持商务早餐会，据信将出席的商界要人包括巴克莱银行首席行政官斯塔利、葛兰素史克(GSK)首席行政官沃姆斯利、英国宇航系统公司(BAE )董事会主席卡尔，以及全国电网公司的派蒂格鲁。

早餐会后，特朗普将到唐宁街10号与特蕾莎·梅会晤，之后召开记者会。

4日晚，美国驻英大使将在大使官邸设晚宴招待特朗普夫妇，查尔斯王储和卡米拉夫人将代表女王出席。

特朗普上次访英时，曾称特蕾莎·梅在脱欧问题上对欧盟太软弱。

特朗普将英国当前面临的脱欧困局大部分归咎于欧盟，声称欧盟的连番错误令英国蒙受大量金钱损失和伤害。特朗普指出，英国同样应拒绝向欧盟支付“分手费”，争取谈判筹码。

据悉，特朗普称，一旦英国无协议脱欧，他就会立即推动与英国达成自由贸易协议，以弥补英国在对欧盟贸易中的损失，并声称谈判时间只需不到一年。

英国首相特雷莎·梅将在6月7日辞去党首职位。

特朗普说，若其接班人不能在10月结束之前，从欧洲得到更多的优惠，那该名接班人应该追求无协议脱欧。

特朗普日前表示，在英国期间他“可能”会找时间跟保守党议员约翰逊和脱欧党领袖法拉奇见面。

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