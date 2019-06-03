黎巴嫩真主党领导人发声反对“世纪协议”

黎巴嫩真主党领导人哈桑·纳斯鲁拉5月31日发表讲话，强烈反对美国即将发布的所谓中东和平“世纪协议”，呼吁支持巴勒斯坦的人士阻止这一“历史罪行”。

纳斯鲁拉当天在真主党组织的纪念“国际耶路撒冷日”活动上说：“这（反对‘世纪协议’）是一项宗教、道德和人道主义义务。”

预期美国6月下旬将在巴林经济研讨会上发布“世纪协议”涉及经济的部分。路透社报道，美方这次“经济先行”，把更为棘手的政治方案留到后面，意在鼓励美国的阿拉伯盟友到约旦河西岸和加沙地带投资。

一些看过“世纪协议”草案的巴勒斯坦和阿拉伯国家官员说，美方这一方案抛弃了国际社会支持的“两国方案”。

“两国方案”主张依据1967年边界建立以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，与以色列和平共处。

就持续紧张的当前海湾局势，纳斯鲁拉说，美国及其盟友“不大可能”对伊朗开战，因为那样会付出沉重代价。

他说，美国知道“如果与伊朗打仗，战火会烧到伊朗国界外，烧到整个地区……美国在中东的军队和利益会灰飞烟灭”。他认为，地区“力量制衡”决定美国与伊朗不可能打仗，因为一旦双方开战，美国的盟友以色列和沙特阿拉伯会深陷其中。

沙特方面先前表示，沙特不希望地区爆发战争。

美国和以色列怀疑黎巴嫩真主党寻求在国内生产可以打到以色列境内的精确制导导弹。纳斯鲁拉5月31日回应说，真主党武器库不缺那样的导弹，但在黎巴嫩国内并没有美以所谓的兵工厂。

黎巴嫩真主党被以色列视为家门口的最大威胁。2006年，真主党与以色列发生大规模武装冲突，造成上千人死亡。

“国际耶路撒冷日”最初由伊朗1979年发起，时间是伊斯兰斋月的最后一个星期五，旨在支持巴勒斯坦人民和巴勒斯坦事业。（王宏彬）（新华社专特稿）

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