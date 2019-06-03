为化解美加税威胁　墨西哥或严控非法移民

墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔6月1日说，为避免美国政府对墨西哥商品加征关税，墨方可以加强对非法移民的管控。
【或作出让步】
洛佩斯1日在墨西哥韦拉克鲁斯市一场新闻发布会上说，为了与美方就关税和非法移民事宜达成协议，墨方可以强化措施，遏制非法移民潮。
墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德定于5日率代表团在美国首都华盛顿与美国国务卿迈克·蓬佩奥率领的团队磋商加征关税事宜。洛佩斯1日说，他期待会谈取得“好成果”、能达成一份协议。“最重要的是，告诉美方我们就遏制非法移民已经采取的措施，如果有必要在不侵害人权的情况下强化这些措施，我们可以这样做，以达成协议。”
洛佩斯作出这番表述前一天，墨西哥外交部副部长赫苏斯·塞亚德说，墨方将强化现有措施，遏制中美洲非法移民涌向墨美边境。
官方数据显示，今年1月至4月，墨西哥逮捕超过5.1万名非法移民，比去年同期增加17%。
洛佩斯在新闻发布会上没有回应墨西哥是否愿意成为非法移民“安全第三国”的问题。
获得墨方许可后，美方今年1月开始把一些从美墨边界入境的非墨西哥籍非法移民遣送至墨西哥，让他们在那里等待移民申请审批结果。如果墨西哥成为“安全第三国”，取道墨西哥前往美国的非法移民必须在墨西哥、而非美国提出申请。
美国总统唐纳德·特朗普5月30日宣布，6月10日起对墨西哥所有输美商品征收5%关税，“直到非法移民停止经由墨西哥进入我们国家”。白宫随后发布声明，对墨关税将从7月1日起提高至10%，以后每个月提高5个百分点，10月1日提高至25%，后续维持这一水平，直至墨西哥“实质性阻止”非法移民北上美国。
【有应对方案】
洛佩斯1日重申，希望两国以对话方式化解非法移民危机。
他说，墨方将以对话方式尽可能达成一份协议，美方同样愿意与墨方对话，“达成协议符合各方利益”。
不过，洛佩斯说，如果美方落实加征关税措施，墨方已经有应对方案，同时保留诉诸法律的权利。
洛佩斯没有披露应对方案的具体内容。
墨西哥一些商业组织呼吁政府回击美方加征关税举措。国家农业委员会主席博斯科·德拉韦加5月31日说，洛佩斯应当针对选民倾向于支持特朗普所属共和党的州，对那些地区出产的美国农产品加征关税。
墨西哥是美国主要贸易伙伴之一。多家媒体报道，特朗普对墨西哥加征关税决定受到美国商业组织抵制，同时触发国会议员们的担忧或反对。美国商会正在考虑采取法律手段阻止加征关税措施生效；参议院财政委员会主席、共和党人查克·格拉斯利说：“这（加征关税）是滥用总统对征收关税的授权，与国会意愿背道而驰。”（安晓萌）（新华社专特稿）
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