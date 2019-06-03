特朗普访英前为英方频“支招” 被批“干涉内政”

英国媒体6月1日报道，美国总统唐纳德·特朗普为英国脱离欧洲联盟“支招”，建议英方不要为“脱欧”支付大笔“分手费”、今年必须脱离欧盟。
英国一些政界人士对特朗普近来一些说法不以为然，批评他“干涉内政”。
【秀“见解”】
特朗普定于3日抵达英国，开始国事访问。启程前，他接受多家英国媒体采访。
英国《星期日泰晤士报》1日发表对特朗普的专访。特朗普告诉记者，英方应该拒绝向欧盟支付大约390亿英镑“分手费”；如果欧盟方面没有满足英方要求，英方“应该转身就走”。
“如果是我，我会转身就走，”他说，“如果你们没有得到想要的协议，如果你们没有获得公平的协议，你们应该走。”
同时，特朗普说英国必须今年脱离欧盟，“必须搞定这件事”。按照他的说法，英国下一任首相应派独立党前领导人奈杰尔·法拉奇参与“脱欧”谈判。
法拉奇是英国“脱欧”主要推动者之一，今年创立“英国脱离欧盟党”，在欧洲议会选举中表现亮眼。民意调查结果显示，“脱欧党”所获支持率高于首相特雷莎·梅领导的保守党。
特朗普说：“我特别喜欢法拉奇。他有很多招，非常聪明。他们不会让他参加（谈判），但试想一下，如果他们让他参加会有多好。”
就特雷莎·梅在“脱欧”谈判中的“表现”，特朗普“不满意”，认定英方妥协太多、让欧盟“拿到了所有的牌”。他说：“我早就告诉过特雷莎，准备好你自己的弹药。”
【反“干涉”】
除英国“脱欧”事务，特朗普告诉英国媒体，他喜欢英国前外交大臣鲍里斯·约翰逊，后者是接替特雷莎·梅的“绝佳”人选。
英国《太阳报》5月31日晚发表对特朗普的专访。这名美国总统说：“我非常认真地了解了一下（竞选人），我知道不同的竞选人。我认为鲍里斯干得特别好，我觉得他是绝佳人选。”
作为执政党保守党的党首，特雷莎·梅5月24日承认为实现英国“脱欧”所作努力失败，宣布定于6月7日辞去党首一职并留任首相至保守党选出新党首。十多名保守党人随后相继宣布角逐党首职位。
就特朗普的言论，英国最大反对党工党的党首杰里米·科尔宾说，美国总统无权决定谁出任英国首相，这是对英国事务“不可容忍的干涉”。
科尔宾6月1日在一份声明中说：“特朗普总统试图决定由谁当英国下一任首相，这是对我们国家民主制度完全不可容忍的干涉。”
依照选举流程，保守党议员首先以表决方式从多名候选人中选出两人，然后由大约12万名党员从这两人中选出党首。新党首将直接出任首相。（郑昊宁）（新华社专特稿）
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