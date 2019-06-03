美国弗州枪击嫌疑人身份揭晓 作案动机仍在调查

美国警方6月1日公布弗吉尼亚州弗吉尼亚比奇市枪击事件嫌疑人身份，仍在调查他的作案动机。
【老员工】
嫌疑人是德韦恩·克拉多克，40岁，弗吉尼亚比奇市政部门工程师，入职15年。
美国媒体报道，克拉多克曾在国民警卫队服役，没有派驻海外经历。退役后，他在私营企业上班数年，最终成为弗吉尼亚比奇市政部门雇员。他没有犯罪前科。
克拉多克当地时间5月31日下午大约4时在市政中心开枪，射杀12人，与警方交火过程中中弹死亡。遇难者中，11人是市政部门雇员，其中一些人与克拉多克在同一个部门工作；另外1人是承包商雇员。
4名伤员正在医院接受救治，其中3人伤势危重。1名警察在交火中中弹，所幸防弹衣挡住子弹，接受治疗后出院。
【长弹匣】
警方说，克拉多克在一座三层办公楼内行凶，每一层都有遇难者。美国媒体报道，克拉多克首先在办公楼外开枪射杀那名承包商雇员，继而进入楼内射击。
案件调查人员在现场发现两支11.43毫米口径手枪，至少一支配有消声器。他们同时发现多个加长弹匣，子弹已经被打光。
另外，调查人员在克拉多克的住所发现两支手枪。
市政中心区域内有市政厅、法院、警察局等数十座建筑，其中警察局距离案发办公楼100多米。接到报警，4名警察首先抵达现场。弗吉尼亚比奇市警察局长詹姆斯·塞韦拉说，克拉多克与警察“长时间”枪战，中弹后伤重死亡。
【“怀不满”】
塞韦拉拒绝就克拉多克的作案动机发表看法，只说克拉多克“心怀不满”，案发前没有遭解雇。
《华盛顿邮报》报道，克拉多克的上司没有察觉他在案发前有异样，调查人员在他的住所没有发现关联作案动机的线索；一名目击者说，克拉多克行凶时一言不发。
塞韦拉说，弗吉尼亚州州警、联邦调查局、联盟政府酒精、烟草、火器和爆炸物管理局协助当地警方调查。
克拉多克的一些邻居和同事告诉媒体，他不大合群，但没有显现暴力倾向。“没有原因让我相信会发生这类事，”他所属部门的主管鲍勃·蒙塔古说，“他手头有一些项目正在做，而且进展顺利。”
【“枪伤”重】
酒精、烟草、火器和爆炸物管理局一名官员披露，克拉多克作案使用的两支手枪都属合法购入，购买时间分别是2016年和2018年；他住所的两支手枪中，一支合法购买，另一支的来源有待调查。
在弗吉尼亚州，持有消声器不违法，但个别城市除外，包括弗吉尼亚比奇市。
美国枪械泛滥，枪击案高发。依据美国民间团体“枪支暴力档案”记录，弗吉尼亚比奇枪击是美国今年第150起4人及以上群体死伤枪击事件。
“这是又一起群体死伤枪击事件，”《华盛顿邮报》在报道中写道，“这个国家对这类事件正变得习以为常。”
弗吉尼亚比奇枪击事件再次触发对枪械管控的呼声。国会无党派参议员伯尼·桑德斯在社交媒体“推特”写道：“国会必须听取美国人民的呼声，通过枪械安全法案。令人作呕的枪械暴力必须停止。”（惠晓霜）（新华社专特稿）
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