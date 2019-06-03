蓬佩奥称美国愿与伊朗举行“不预设条件”的会谈

正在瑞士进行工作访问的美国国务卿蓬佩奥2日说，美国愿意和伊朗进行“不预设条件”的会谈，但称美国对伊朗保持压力的措施不会松动。

蓬佩奥2日在与瑞士联邦委员兼外长卡西斯举行的联合新闻发布会上说，美国随时准备坐下来和伊朗展开会谈，但是美国迫使伊朗“改变行为方式的努力”不会停止。

另据伊朗媒体报道，伊朗总统鲁哈尼1日表示，伊朗不会迫于压力与美国进行谈判。如果美国表现出对伊朗的尊重并遵守国际规则，伊朗将有可能与美国进行会谈。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会将解除对伊制裁。2018年5月，美国宣布退出伊核协议，并逐步恢复因协议而中止的对伊朗制裁。今年5月8日，伊朗总统鲁哈尼宣布伊朗中止履行伊核协议的部分条款。5月27日，美国总统特朗普在访问日本期间曾谈及美国与伊朗存在会谈的可能性。（记者聂晓阳 施建国）

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