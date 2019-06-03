巴勒斯坦谴责以色列侵犯阿克萨清真寺

巴勒斯坦多方2日谴责以色列允许犹太人在斋月最后期间进入耶路撒冷老城“尊贵禁地”（以方称圣殿山）的阿克萨清真寺庭院。

巴勒斯坦总统府发言人阿布·鲁代纳当天发表声明说，以色列的举动是对圣地和穆斯林祈祷者的侵犯。他说，以色列的行为将导致新的“暴力循环”，威胁整个地区的安全。他呼吁国际社会采取行动，制止以色列这种会导致不可预知后果的做法。

巴勒斯坦解放组织（巴解组织）执行委员会秘书长埃雷卡特表示，这是以色列对阿克萨清真寺的“袭击”和“挑衅”，以色列必须为此承担责任。

当天，巴宗教事务部、外交部、巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）、巴伊斯兰抵抗运动（哈马斯）、巴伊斯兰圣战组织（杰哈德）、解放巴勒斯坦民主阵线（民阵）、解放巴勒斯坦人民阵线（人阵）等纷纷发表声明，谴责以色列对阿克萨清真寺的“野蛮侵犯”。

据以色列媒体2日报道，以色列警方当天允许犹太人进入圣殿山庆祝“耶路撒冷日”，引起穆斯林不满和抗议。双方发生冲突后，以警方将通往阿克萨清真寺的入口关闭数小时。

巴勒斯坦在耶路撒冷的宗教机构2日发表联合声明说，以色列警方当天允许1100多名犹太人进入阿克萨清真寺庭院，以警方的“镇压”导致多名巴勒斯坦人受伤。

位于耶路撒冷老城的圣殿山（穆斯林称“尊贵禁地”）同为犹太教和伊斯兰教圣地，长期以来是巴以冲突的焦点。以色列在1967年第三次中东战争中从约旦手中夺取耶路撒冷老城的控制权。根据约以两国达成的协议，圣殿山的管辖权仍归约旦，治安权则由以色列警方控制。（记者杨媛媛 赵悦）

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