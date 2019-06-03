第十四届济州论坛呼吁和平与合作

人民网首尔6月3日电（记者马菲） 第十四届济州论坛5月29日至31日在韩国济州岛举行。本届论坛主题为“走向弹性和平的亚洲：合作与一体化”，吸引了200多位国际政界领袖、商界领袖、学术界领袖和数千位国际精英参加。

济州道知事元喜龙向记者表示，济州论坛是以和平为最大主题的论坛。和平对于当今世界来说非常重要，然而威胁和平的挑战很多。因此，如何让和平摆脱危险和挑战就是本次论坛的主题。

中国学者代表团出席了此次论坛。代表团由中国人权发展基金会副理事长、国务院新闻办公室原副主任王国庆担任团长，成员包括中国前驻韩大使宁赋魁、中国译协常务副会长黄友义、中国国际经济交流中心总经济师陈文玲、复旦大学中国研究院院长张维为等知名专家。

中国学者代表团与各国学者就如何推动亚洲地区和平与繁荣深度对话，阐述和平发展、合作共赢的中国理念。

“济州论坛议题涉及领域和参与人群广泛，是大家可以互相发表意见，理解对方立场的讨论和交流场所。各个国家的利害关系不同，见解也不同，但如果只是一味坚持各自的立场，最终只会引发矛盾和斗争。因此，我认为济州论坛应该作为自由讨论的场所，最大程度地发挥其功能，寻找可以消除误会、协调各种立场的第三种方法。”元喜龙表示。

济州论坛创办于2001年，由韩国济州道主办，被喻为“韩国版达沃斯”。今年的论坛吸引了日本前首相鸠山由纪夫、奥地利前总统海因茨·菲舍尔以及中国前外交部长、中国人民外交学会名誉会长李肇星等多国前政要，以及数千名专家学者和各界人士与会。

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