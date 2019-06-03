开斋节将至 阿富汗塔利班首领阿洪扎达避谈停火

阿富汗塔利班首领海巴图拉·阿洪扎达1日发表节日致辞，回应民众要求结束战乱的呼声，但没有说今年开斋节期间阿富汗塔利班是否会像去年一样与政府军停火。

下周将迎来开斋节。阿富汗政府上月初向塔利班提议，今年节日期间全国停火。塔利班当时拒绝这一提议。

阿洪扎达1日措辞强硬地向阿富汗政府喊话：“你们不要以为我们会给奋战在前线的战士泼冷水，更不要以为我们会在达成目标前忘记这40年的牺牲。”

1979年，苏联武装入侵阿富汗，塔利班等武装借机创建并壮大。

阿洪扎达说，阿富汗塔利班与美国对话的大门继续敞开，“就在此刻，塔利班的谈判小组正与美方接触”。

阿富汗塔利班与美方的第6轮谈判上个月在卡塔尔结束。与先前一样，那轮谈判没有取得突破。

卡塔尔外交部说，塔利班与美国的谈判主要围绕外国军队撤出阿富汗、不得利用阿富汗领土损害美国和其他国家利益、在阿富汗实现对话、摒弃暴力实现全面停火四个方面。塔利班坚持谈妥前两项后讨论后两项。

阿洪扎达1日没有表露与阿富汗政府直接对话的意愿。塔利班指认阿富汗政府是美国扶植的“傀儡”，一直拒绝与政府直接对话。美方多次尝试让阿富汗政府加入美方与塔利班的谈判，遭到拒绝。

阿富汗政府与塔利班去年开斋节期间停火，是2001年阿富汗战争开始以来塔利班首次开斋节停火。只是，停火没能持续，只维持3天。阿富汗媒体当时播发塔利班武装人员与政府军士兵拥抱、互致节日问候的照片和视频，和解气氛热烈，令人对阿富汗和平进程平添期待。

阿富汗塔利班与美方最近几个月举行数轮谈判。双方承认谈判取得一些进展，但分歧依旧明显。知情人士披露，塔利班和美方主要分歧之一是美国从阿撤军时间表。塔利班希望美军3至5个月内撤军，而美方声称撤军需要18个月至两年时间。另外，美国要求塔利班停火，塔利班坚持外国军队宣布撤军后才会宣布停火。

美国在阿富汗现有驻军大约1.4万人。美国媒体去年12月援引美国国防部官员提供的消息报道，总统唐纳德·特朗普打算从阿富汗撤出7000名军人。媒体解读为他对阿富汗战事失去耐心。（王宏彬）（新华社专特稿）

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