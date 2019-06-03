驳斥蓬佩奥北极会上的歪理邪说：债务不是“陷阱”，偏见才是

中美贸易战不断升温，美国国务卿蓬佩奥除了忙着在盟友各国间煽风点火、施压恐吓，又跑去北极罗织谣言、散布恐惧。在不久前举行的北极理事会会议上，他斥责中国和俄罗斯在北极地区的行为具有“侵略性”，称中国崛起会使北极圈各国陷入“债务和贪污危机”，称某些国家被迫接受“劣质基建”。随着中国“一带一路”建设的不断推进，诽谤中国债务、中国基金的谬论层出不穷，不绝于耳。说其是谬论，因为同样的行为，西方国家的资金就是香甜的“馅饼”，而中国提供的就变成了黑暗的“陷阱”？！这是毫无道理的。究其因，就是起于偏见。

众所周知，基础设施建设是解决当前许多国家发展瓶颈的重要途径。建设高质量、可持续、抗风险、价格合理、包容可及的基础设施正是中国“一带一路”设施联通的关键领域和核心内容。以中老铁路、中泰铁路、匈塞铁路、雅万高铁等合作项目为重点的区际、洲际铁路网络建设已经取得重大进展；国际道路直达运输实现了区域内物流整合；港口、工业园区建设不仅为东道国奠定招商引资的硬件基础，更为当地带来就业机会。根据商务部数据，截至目前已有69家中国企业参与了“一带一路”沿线国家和地区的基建项目，每年为当地创造超过70万个就业岗位，同时中国金融机构为国际基础设施建设提供融资已经超过3000亿美元。

通过“一带一路”合作，东部非洲有了第一条高速公路，往来亚的斯亚贝巴至阿玛达的时间由2小时缩短至45分钟；马尔代夫有了第一座跨海大桥，中国施工企业克服技术、海况、气候的严峻挑战顺利合龙通车，游客自此可以通过大桥5分钟由机场直达首都马累；肯尼亚的蒙内铁路被誉为“世纪工程”，累计为当地创造将近5万个工作岗位，拉动经济增长1.5个百分点；在乌兹别克斯坦，中国工人和当地人民一道，用了900天时间建成了19公里长的隧道，使偏远地区的人民仅用900秒就可以坐火车穿越崇山峻岭。

需要提升基础设施建设水平的不仅仅是发展中国家。根据美国土木工程师学会（ASCE）研究，目前美国有28％的主要城市道路处于次优或劣质，到2025年前，道路、高速公路、桥梁、水利系统、学校和交通系统总共需要4.59万亿美元来修缮和新建。作为拥有最丰富工程施工经验的国家之一，中国将会很愿意参与和帮助美国提高国内劣质的基础设施。

债务的可持续性不仅关乎项目建设成果，更关乎共建开放、包容的世界经济前景。中国在推进“一带一路”建设过程中，持续关注债务可持续性问题，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，正式发布了《“一带一路”债务可持续性分析框架》，关注有关国家的债务管理能力和融资机构的投融资决策科学性。但这些努力在蓬佩奥先生为代表的美国政府官员的眼中只是徒劳，毕竟没人能叫醒装睡的人。美国著名研究中国对外援助的学者德博拉·布蒂格姆（Deborah Brautigam）及其研究团队对超过3000个“一带一路”沿线建设项目跟踪研究发现，存在债务持续性隐忧的沿线国家仅有斯里兰卡一例。更何况斯里兰卡的债务困境远在“一带一路”建设开始前便存在，遑论是中国一手造成。

美国著名的荣鼎集团（Rhodium Group）在最新的研究报告中指出，中国与债务国在过去十年间重新协商了高达500亿美元的到期债务，多数国家得到债务减免或延期。相较之下，西方所主导的国际金融机构就没那么温和了，财政紧缩、结构改革、资本开放，少一个都不行。巴基斯坦经济事务部常务秘书努尔·艾哈迈德指出，巴基斯坦外债总额约为1060亿美元，其中来自中国的贷款仅占这一数字的10％左右，其余约90％贷款来自国际货币基金组织、巴黎俱乐部和其他国际组织等。而中巴经济走廊建设为巴基斯坦提供了75，000个直接工作岗位。预计到2030年，会增加就业达70万人。是谁在制造陷阱，恐怕不言自明。

（经济日报 作者：郭岩婧 责编：万政）

（来源：经济日报新闻客户端）

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