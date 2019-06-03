人民网讯 据来自阿联酋的消息，为吸引旅客，迪拜豪华旅馆推出夏季住宿根据室外气温打折活动，气温越高，价格越低。
据阿联酋迪拜酋长国半官方的《宣言报》报道，为使客人享受夏季的清爽，迪拜棕榈树W旅馆推出“跟踪气温”活动，即夏季住宿根据室外的温度打折，气温越高，价格越便宜。报道称，根据该豪华旅馆公布的活动表，室外温度在30度至34度之间，折扣率为20%；温度在35度至39度之间，折扣率是25%；温度在40度到44度之间，折扣率是30%；温度在45度到49度之间，折扣率达35%；如果室外温度达到50度及以上，住宿费则由旅馆支付。
报道称，迪拜棕榈树W旅馆总经理安妮.斯库特5月30日曾说，“我们这一活动，是让人们在高温情况下，做出自己愉快的安排，享受夏季的清爽。”她强调，“上述活动将于6月9日开始，8月31日结束。”（安国章）
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